Türk dağcı Esin Handal'ın büyük başarısı! 4 kişiden 1'inin öldüğü o dağa tırmandı!

Türk dağcı Esin Handal, 8 bin 611 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek ikinci dağı olan K2 Dağı'na tırmanarak büyük bir başarıya imza attı.

Zorlu parkurları ve sert hava şartlarıyla bilinen K2 Dağı, yalnızca en deneyimli dağcıların cesaret edebildiği bir rota olarak kabul ediliyor.

2025 yılında sadece bir gün zirve tırmanışına açılan dağa çıkan 16 kişilik uluslararası ekibin içinde yer alan Handal, aynı gün zirveye ulaşan iki Türk kadından biri oldu.

Daha önce de 7 bin metre üzerindeki beş dağa tırmanarak, SSCB döneminde verilen ve dünyada yalnızca 32 kadının sahip olduğu ‘Kar Leoparı’ unvanını alan Handal, bu unvan sahip Türkiye'den ilk kadın olmuştu.



25 yıldır dağcılık sporu ile uğraştığını belirten Esin Handal, K2 Dağı'na tırmanış sürecini şöyle anlattı:



- K2 Dağı'na gitmeden önce birçok deneyimim olmuştu. Hem 8 binlik hem 7 binlik dağlara çıktım ve kendimi geliştirdim. K2'nin çıkış aşaması hakikaten zordu çünkü tehlikeli bir dağ, çok fazla kaza oldu.



- Aklimatizasyon tırmanışları dediğimiz tırmanışlar yaparız zirve gününden önce ve ben üç kez uyum tırmanışı yaptım bu dağda. Her seferinde ya bir kaza oldu ya bir sakatlık oldu.



- Bu sene çok zorlu bir sezondu, aslında kuru bir sezondu. Bu yüzden çok fazla taş düşmesi vardı. Yani süreç zordu ama sonunda başarıya ulaştığım için, zirveyi gördüğüm için inanılmaz mutluyum.