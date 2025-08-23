Türk dağcı Esin Handal'ın büyük başarısı! 4 kişiden 1'inin öldüğü o dağa tırmandı!
Türk dağcı Esin Handal, Everest'ten sonra dünyanın en yüksek ikinci dağı olan K2'ye tırmanarak tarihe geçti. Tırmanış sırasında 4 kişiden 1'inin öldüğü ifade edilen dağda zirveye ulaşan 45 yaşındaki sporcu, "Özellikle bu sene çok kuru bir sezon olduğu için çok fazla taş düşmesi oluyordu. Taşların şimşek gibi geçtiğini duyuyorsunuz" dedi.
Türk dağcı Esin Handal, 8 bin 611 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek ikinci dağı olan K2 Dağı'na tırmanarak büyük bir başarıya imza attı.
Zorlu parkurları ve sert hava şartlarıyla bilinen K2 Dağı, yalnızca en deneyimli dağcıların cesaret edebildiği bir rota olarak kabul ediliyor.
2025 yılında sadece bir gün zirve tırmanışına açılan dağa çıkan 16 kişilik uluslararası ekibin içinde yer alan Handal, aynı gün zirveye ulaşan iki Türk kadından biri oldu.
Daha önce de 7 bin metre üzerindeki beş dağa tırmanarak, SSCB döneminde verilen ve dünyada yalnızca 32 kadının sahip olduğu ‘Kar Leoparı’ unvanını alan Handal, bu unvan sahip Türkiye'den ilk kadın olmuştu.
25 yıldır dağcılık sporu ile uğraştığını belirten Esin Handal, K2 Dağı'na tırmanış sürecini şöyle anlattı:
- K2 Dağı'na gitmeden önce birçok deneyimim olmuştu. Hem 8 binlik hem 7 binlik dağlara çıktım ve kendimi geliştirdim. K2'nin çıkış aşaması hakikaten zordu çünkü tehlikeli bir dağ, çok fazla kaza oldu.
- Aklimatizasyon tırmanışları dediğimiz tırmanışlar yaparız zirve gününden önce ve ben üç kez uyum tırmanışı yaptım bu dağda. Her seferinde ya bir kaza oldu ya bir sakatlık oldu.
- Bu sene çok zorlu bir sezondu, aslında kuru bir sezondu. Bu yüzden çok fazla taş düşmesi vardı. Yani süreç zordu ama sonunda başarıya ulaştığım için, zirveyi gördüğüm için inanılmaz mutluyum.
Tırmanış sürecinin çok uzun sürdüğünü söyleyen 45 yaşındaki sporcu, "Süreç çok uzun sürdü. Bu seneye özel bir durumdu bu aslında. Genel olarak hem ulaşım hem gelmemiz ve beklememiz iki ay sürdü. İki ay boyunca K2 Dağı'nın zirvesi sadece bir gün için açıldı ve bir gün içerisinde herkes zirveyi yaptı ve geri dönüldü. Yani sadece bir günde herkes aynı gün zirve yapmış oldu. Bir Türk kadını olarak bunca yıl sonra K2'nin zirvesinde olmak hakikaten güzel bir duygu. Çünkü hem ülkemi temsil ediyorum, hem bir kadın olarak bu yüksekliklere ve bu zorluklarla başa çıkabildiğimi gösteriyorum. Yılların emeğinin karşılığını almış oldum, çok mutluyum" diye konuştu
K2 Dağı hakkında bilgiler veren başarılı sporcu Handal, şunları aktardı:
- Everest Dağı kadar yüksek değil ama Everest'ten daha teknik ve oldukça tehlikeli bir dağ. Dağ çıkan her dört kişiden bir kişinin öldüğü istatistiki olarak söyleniyor. Çok fazla çığ riski var, çok fazla taş düşme riski var ve taşlardan kaçamıyorsunuz.
- Özellikle bu sene çok kuru bir sezon olduğu için çok fazla taş düşmesi oluyordu. Taşların şimşek gibi geçtiğini duyuyorsunuz ve sadece sesi duyduğunuz zaman kapanmaktan başka yapabilecek hiçbir şey yok.