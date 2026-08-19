Türkiye'de yeni bitki türü keşfedildi: Yalnızca Latmos'ta yetişiyor

Bitki ilk olarak 2023 yılında hekim ve amatör botanikçi Dr. Türker Şengül tarafından Latmos'un gölgeli granit kaya oyuklarında fark edildi. Şengül'ün çektiği fotoğrafları Yıldırım ile paylaşmasının ardından, bitkinin bilinen taşkıran türlerinden farklı olabileceği değerlendirildi.

2025'te gerçekleştirilen arazi çalışmaları ve örneklerin yakın akraba türleriyle karşılaştırılması sonucunda bitkinin, bilim dünyası için yeni bir tür olduğu ortaya konuldu.