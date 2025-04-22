Türkiye'den 6 lezzet de listede! Dünyanın en iyi salataları açıklandı

Farklı ülkelerin yemeklerini dünyaya tanıtan Taste Atlas, dünyanın en iyi 100 salatasını açıkladı. Antalya usulü piyaz listeye 9. sıradan giriş yaptı. En iyi 100 salata listesine ayrıca, Türkiye'den 6 farklı lezzet de dahil edildi.

İşte o lezzetler ve listenin ilk 10'u...