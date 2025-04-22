Türkiye'den 6 lezzet de listede! Dünyanın en iyi salataları açıklandı
Popüler gastronomi platformu Taste Atlas, dünyanın en iyi 100 salatasının yer aldığı listeyi açıkladı. Listeye, Türkiye'den 6 lezzet de dahil edildi. Antalya usulü piyaz 9. sırada yer alarak, ilk 10'a girmeyi başardı. Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan kısır, patlıcan salatası, zeytin piyazı, semizotu salatası ve çoban salatası en iyi 100 salata listesine girmeyi başardı.
Farklı ülkelerin yemeklerini dünyaya tanıtan Taste Atlas, dünyanın en iyi 100 salatasını açıkladı. Antalya usulü piyaz listeye 9. sıradan giriş yaptı. En iyi 100 salata listesine ayrıca, Türkiye'den 6 farklı lezzet de dahil edildi.
İşte o lezzetler ve listenin ilk 10'u...
9- Antalya Piyazı
Antalya yöresine ait, tahin, limon suyu ve sirke eklenerek yapılan piyaz listenin 9. sırasında.
17- Kısır
Kısır, dünyanın en iyi 100 salatası listesinde 17. sırada yer aldı.
23- Zeytin Piyazı
Zeytin piyazı, listenin 23. sırasında yer aldı.