Türkiye'nin en çok ziyaret edilen ve incelenen yerleri açıkladı! Listenin zirvesinde nereler var?

'En çok incelenen ziyaret edilecek yerler' Google haritaların 20. yılı özel listelerinde, Türkiye'nin ziyaret edilmek üzere en çok incelenen yerler sıralamasında birinci sırada Beyoğlu'nda bulunan Galata Kulesi yer alıyor. Yerli olduğu kadar yabancı turstlerin de büyük ilgi gösterdiği yapı, haftanın her günü ve saati ziyaretçi akınına uğruyor. 1 | 9

Sene kaç olursa olsun Türkiye denince akla ilk gelen ziyaret noktalarının başında gelen mekanlardan biri de, Başkent2te bulunan Anıtkabir. Mustafa Kemal Atatürk'un ebedi istirahatgahı, sadece milli bayramlarda değil, her zaman sevenlerinin, ziyaretçilerinin varlığıyla, Atatürk sevgisini yaşatmaya devam ediyor. 2 | 9

Listenin üçüncü sırasında, bir masal alemi hissi veren İstanbul'daki Yerebatan Sarnıcı var. Diğer 17 mekan ise şu şekilde sıralanıyor: Pamukkale Travertenleri, Denizli

Taksim Meydanı, İstanbul

Manavgat Şelalesi, Antalya

Side Antik Kenti, Antalya

Apollon Tapınağı, Antalya

Koza Han, Bursa

Düden Şelaleleri, Antalya

Pierre Loti Tepesi, İstanbul

Efes Antik Kenti, İzmir

Çanakkale Şehitler Anıtı, Çanakkale

Kemeraltı Çarşısı, İzmir

İzmir Tarihi Asansör, İzmir

İnkaya Tarihi Çınar Ağacı, Bursa

Beyazıt Meydanı, İstanbul

Eski Foça Sahili, İzmir

Damlataş Mağarası, Antalya

Tophane Saat Kulesi, Bursa 3 | 9