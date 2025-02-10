Türkiye'nin en çok ziyaret edilen ve incelenen yerleri açıkladı! Listenin zirvesinde nereler var?
İstediğimiz yere kolayca gitmemizi tarif eden bir platform olmanın ötesinde dünyayı keşfetme şeklimizi değiştiren Google Haritalar, 20. yılına girmesi şerefine, dünya çapında en çok incelenen lokasyonların listelerini hazırladı. Türkiye'nin en çok incelenen ziyaret yerleri, parkları ve müzeleri arasında ilk 20'de yer alan mekanlarını merak ediyorsanız işte size listeler...
'En çok incelenen ziyaret edilecek yerler'
Google haritaların 20. yılı özel listelerinde, Türkiye'nin ziyaret edilmek üzere en çok incelenen yerler sıralamasında birinci sırada Beyoğlu'nda bulunan Galata Kulesi yer alıyor.
Yerli olduğu kadar yabancı turstlerin de büyük ilgi gösterdiği yapı, haftanın her günü ve saati ziyaretçi akınına uğruyor.
Sene kaç olursa olsun Türkiye denince akla ilk gelen ziyaret noktalarının başında gelen mekanlardan biri de, Başkent2te bulunan Anıtkabir.
Mustafa Kemal Atatürk'un ebedi istirahatgahı, sadece milli bayramlarda değil, her zaman sevenlerinin, ziyaretçilerinin varlığıyla, Atatürk sevgisini yaşatmaya devam ediyor.
Listenin üçüncü sırasında, bir masal alemi hissi veren İstanbul'daki Yerebatan Sarnıcı var.
Diğer 17 mekan ise şu şekilde sıralanıyor:
Pamukkale Travertenleri, Denizli
Taksim Meydanı, İstanbul
Manavgat Şelalesi, Antalya
Side Antik Kenti, Antalya
Apollon Tapınağı, Antalya
Koza Han, Bursa
Düden Şelaleleri, Antalya
Pierre Loti Tepesi, İstanbul
Efes Antik Kenti, İzmir
Çanakkale Şehitler Anıtı, Çanakkale
Kemeraltı Çarşısı, İzmir
İzmir Tarihi Asansör, İzmir
İnkaya Tarihi Çınar Ağacı, Bursa
Beyazıt Meydanı, İstanbul
Eski Foça Sahili, İzmir
Damlataş Mağarası, Antalya
Tophane Saat Kulesi, Bursa
'En çok incelenen parklar'
Google'ın 'En çok incelenen parklar' listesinde, Özellikle Covid 19 salgınından sonra pek çoğumuz için kurtarıcı olan parklar listesinde Google'ın ilk sırasında İstanbul'daki Gülhane Parkı var.