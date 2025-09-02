Türkiye'nin en mutlu iş yerleri belli oldu! Hangi şirketler öne çıktı?

Şirketlerin karşılaştıkları güçlüklere çözümler üreten yönetim danışmalığı firması Happy Place To Work, Türkiye'nin en mutlu iş yerlerini sıraladı. 2025 yılı verilerine göre, 1000 ve üzeri çalışanı bulunan firmalar kategorisinde BİM, Migros, THY, Penti, Metro en mutlu iş yerleri listesinde yer aldı. İşte Türkiye'nin en mutlu iş yerlerinin tam listesi...

