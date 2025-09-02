Türkiye'nin en mutlu iş yerleri belli oldu! Hangi şirketler öne çıktı?
Yönetim danışmanlığı firması Happy Place To Work, 2025 yılının en mutlu iş yerlerini sıraladı. Listede BİM, Migros, Türk Hava Yolları, Tusaş, Gratis gibi firmalar yer alıyor.
Şirketlerin karşılaştıkları güçlüklere çözümler üreten yönetim danışmalığı firması Happy Place To Work, Türkiye'nin en mutlu iş yerlerini sıraladı. 2025 yılı verilerine göre, 1000 ve üzeri çalışanı bulunan firmalar kategorisinde BİM, Migros, THY, Penti, Metro en mutlu iş yerleri listesinde yer aldı. İşte Türkiye'nin en mutlu iş yerlerinin tam listesi...
BİM
Perakende sektörünün önemli firmalarından BİM'in 95 binin üzerinde çalışanı olduğu biliniyor.
MİGROS
Süpermarket ziniri Migros'un 75 binin üzerinde çalışanı bulunuyor.
THY
Türkiye'nin önde gelen hava yolu şirketi THY'nin çalışan sayısının 33 bini geçtiğini biliniyor.
TUSAŞ
Savunma sanayinin önemli şirketlerinden TUSAŞ'ın 15 binden fazla çalışanı bulunuyor.
GRATİS
Kişisel bakım ve kozmetik mağaza zinciri Gratis'in yaklaşık 8 bin çalışanı bulunuyor.
METRO
Toptancı hipermarketi Metro'nun 4 binin üzerinde çalışana sahip.
ÖZDİLEK HOLDİNG
Perakende sektöründe hizmet veren şirketin 8 bin çalışanı bulunuyor.
TEI TUSAŞ MOTOR SANAYİİ A.Ş.
TEI Tusaş Motor Sanayii'nin 2 bin 500'den fazla çalışanının olduğu biliniyor.
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI
Türkiye Finans Katılım Bankası'nın 4 bine yakın çalışanı bulunuyor.
PENTİ
Kadın çorap ve iç giyim markası Penti'nin 4 binin üzerinde çalışanı olduğu biliniyor.
Listenin devamında yer alan en mutlu iş yerleri ise şöyle...
- DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU
- ORKA HOLDİNG
- ÜLKER
- DİVAN
- ANADOLU SİGORTA
- SOFTTECH
- TÜRK TUBORG
- ATASUN OPTİK
- DÜRÜMLE
- ANADOLU AJANSI
- DIAS TEKNOLOJİ
- ÇİMSA
- MEDICAL POINT HASTANESİ
- LİLA KAĞIT
- ÇİMENTAŞ
- D'S DAMAT
- DAMAT TWEEN