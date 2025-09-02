  1. Dünya Gazetesi
Yönetim danışmanlığı firması Happy Place To Work, 2025 yılının en mutlu iş yerlerini sıraladı. Listede BİM, Migros, Türk Hava Yolları, Tusaş, Gratis gibi firmalar yer alıyor.

Türkiye'nin en mutlu iş yerleri belli oldu! Hangi şirketler öne çıktı? - Resim: 1

Şirketlerin karşılaştıkları güçlüklere çözümler üreten yönetim danışmalığı firması Happy Place To Work, Türkiye'nin en mutlu iş yerlerini sıraladı. 2025 yılı verilerine göre, 1000 ve üzeri çalışanı bulunan firmalar kategorisinde BİM, Migros, THY, Penti, Metro en mutlu iş yerleri listesinde yer aldı. İşte Türkiye'nin en mutlu iş yerlerinin tam listesi...

Türkiye'nin en mutlu iş yerleri belli oldu! Hangi şirketler öne çıktı? - Resim: 2

BİM

Perakende sektörünün önemli firmalarından BİM'in 95 binin üzerinde çalışanı olduğu biliniyor.

Türkiye'nin en mutlu iş yerleri belli oldu! Hangi şirketler öne çıktı? - Resim: 3

MİGROS

Süpermarket ziniri Migros'un 75 binin üzerinde çalışanı bulunuyor.

Türkiye'nin en mutlu iş yerleri belli oldu! Hangi şirketler öne çıktı? - Resim: 4

THY

Türkiye'nin önde gelen hava yolu şirketi THY'nin çalışan sayısının 33 bini geçtiğini biliniyor.

Türkiye'nin en mutlu iş yerleri belli oldu! Hangi şirketler öne çıktı? - Resim: 5

TUSAŞ

Savunma sanayinin önemli şirketlerinden TUSAŞ'ın 15 binden fazla çalışanı bulunuyor.

Türkiye'nin en mutlu iş yerleri belli oldu! Hangi şirketler öne çıktı? - Resim: 6

GRATİS

Kişisel bakım ve kozmetik mağaza zinciri Gratis'in yaklaşık 8 bin çalışanı bulunuyor.

Türkiye'nin en mutlu iş yerleri belli oldu! Hangi şirketler öne çıktı? - Resim: 7

METRO

Toptancı hipermarketi Metro'nun 4 binin üzerinde çalışana sahip.

Türkiye'nin en mutlu iş yerleri belli oldu! Hangi şirketler öne çıktı? - Resim: 8

ÖZDİLEK HOLDİNG

Perakende sektöründe hizmet veren şirketin 8 bin çalışanı bulunuyor.

Türkiye'nin en mutlu iş yerleri belli oldu! Hangi şirketler öne çıktı? - Resim: 9

TEI TUSAŞ MOTOR SANAYİİ A.Ş.

TEI Tusaş Motor Sanayii'nin 2 bin 500'den fazla çalışanının olduğu biliniyor.

Türkiye'nin en mutlu iş yerleri belli oldu! Hangi şirketler öne çıktı? - Resim: 10

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI

Türkiye Finans Katılım Bankası'nın 4 bine yakın çalışanı bulunuyor.

Türkiye'nin en mutlu iş yerleri belli oldu! Hangi şirketler öne çıktı? - Resim: 11

PENTİ

Kadın çorap ve iç giyim markası Penti'nin 4 binin üzerinde çalışanı olduğu biliniyor.

Türkiye'nin en mutlu iş yerleri belli oldu! Hangi şirketler öne çıktı? - Resim: 12

Listenin devamında yer alan en mutlu iş yerleri ise şöyle...

Türkiye'nin en mutlu iş yerleri belli oldu! Hangi şirketler öne çıktı? - Resim: 13

- DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU

- ORKA HOLDİNG

- ÜLKER

- DİVAN

- ANADOLU SİGORTA

Türkiye'nin en mutlu iş yerleri belli oldu! Hangi şirketler öne çıktı? - Resim: 14

- SOFTTECH

- TÜRK TUBORG

- ATASUN OPTİK

- DÜRÜMLE

- ANADOLU AJANSI

- DIAS TEKNOLOJİ

Türkiye'nin en mutlu iş yerleri belli oldu! Hangi şirketler öne çıktı? - Resim: 15

- ÇİMSA

- MEDICAL POINT HASTANESİ

- LİLA KAĞIT

- ÇİMENTAŞ

- D'S DAMAT

- DAMAT TWEEN

