Türkiye'nin 'küresel il' haritası belli oldu: 5 şehrin potansiyeli yüksek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bölgelerin küresel ekonomik entegrasyonunu ve rekabetini güçlendirecek 2024-2028 yıllarına ilişkin 'Bölgesel Gelişme ve Ulusal Strateji' planını belirledi.

Türkiye'nin tek 'küresel şehri' İstanbul

Türkiye'nin tek 'küresel şehri' İstanbul olurken Ankara, Antalya, Bursa, İzmir ve Kocaeli ise küresel kent potansiyeli taşıyan iller olarak ne çıktı.

Dijitalleşme ile mobilite artışının ülkeler arası ekonomik ve sosyal etkileşimi artırdığına dikkat çekilirken, bu durumun fırsatların yanı sıra riskleri de getirdiği belirtildi. Bu nedenle strateji olarak ilk hedef 'bölgelerin küresel ekonomik entegrasyonunun güçlendirilmesi' oldu.