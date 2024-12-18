Türkiye'nin 'küresel il' haritası belli oldu: 5 şehrin potansiyeli yüksek
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2024-2028 yıllarını kapsayan bölgesel gelişim stratejisine göre Türkiye'nin 'küresel il' haritası belli oldu. İstanbul açık ara farkla 'küresel kent' olurken Ankara, Antalya, Bursa, İzmir ve Kocaeli'nin ise 'küresel il' olma yolunda büyük potansiyel taşıdığı belirtildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bölgelerin küresel ekonomik entegrasyonunu ve rekabetini güçlendirecek 2024-2028 yıllarına ilişkin 'Bölgesel Gelişme ve Ulusal Strateji' planını belirledi.
Türkiye'nin tek 'küresel şehri' İstanbul
Türkiye'nin tek 'küresel şehri' İstanbul olurken Ankara, Antalya, Bursa, İzmir ve Kocaeli ise küresel kent potansiyeli taşıyan iller olarak ne çıktı.
Dijitalleşme ile mobilite artışının ülkeler arası ekonomik ve sosyal etkileşimi artırdığına dikkat çekilirken, bu durumun fırsatların yanı sıra riskleri de getirdiği belirtildi. Bu nedenle strateji olarak ilk hedef 'bölgelerin küresel ekonomik entegrasyonunun güçlendirilmesi' oldu.
Küresel ve potansiyel küresel iller belirlendi
Türkiye'nin uluslararası ekonomik ve sosyal ilişkilerinin her geçen gün arttığı belirlenirken bu ilişkileri artırma potansiyeli bakımından bazı iller öne çıktı. Bu kapsamda, küresel ve potansiyel küresel iller belirlendi.
İstanbul farkı açıyor
Küresel entegrasyon boyutunda yer alan az sayıdaki ilin ülkenin batı bölgelerindeki gelişmiş iller olduğu görülürken İstanbul, açık ara farkla 'küresel kent' olarak adlandırıldı.