Ultra lüks yat 'Solandge' Bodrum'da: Haftalık kirası dudak uçuklattı!
85 metre uzunluğundaki ultra lüks yat 'Solandge' yakıt temini için Bodrum'a geldi. Yaklaşık 20 tankerle yata yapılan yakıt ikmalinin maliyetinin 5 milyon TL olduğu öğrenildi. İçinde mini denizaltı, masaj odası, spa merkezi, yüzme havuzu, dans pisti bulunan yatın haftalık kira bedeli ise dudak uçuklattı.
Malta bayraklı, 85 metre uzunluğundaki "Solandge" isimli ultra lüks yat, Muğla'nın Bodrum ilçesine yakıt almaya için geldiği öğrenildi.
5 milyon TL'lik yakıt!
Lüks yatın yakıt ihtiyacı için iskeleye 20'ye yakın tanker geldi ve toplam 128 ton yakıt ikmali yapıldı.
Yatın yakıt maliyetinin ise yaklaşık 5 milyon TL olduğu öğrenildi.
Haftalık kira bedeli dudak uçuklattı
Solandge'in haftalık kira bedeli ise 1 milyon 150 bin Euro.
Ultra lüks yatın içinde neler var?
Ultra lüks yatın içinde masaj odası, tam donanımlı spa merkezi, geniş bir yüzme havuzu, dans pisti, özel VIP süitler, 12 kişinin konaklayabileceği odalar ve mini bir denizaltı bulunuyor.