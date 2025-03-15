Uluabat Gölü'nün vefalı ziyaretçisi Yaren Leylek, dostu Adem Yılmaz'la buluştu...
Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Uluabat Gölü'nün simgesi, Adem Yılmaz'la kurduğu "dostluk hikayesi" ile tanınan Yaren Leylek, 14. kez göç mevsiminde Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi Eskikaraağaç'a ulaştı.
Yaren Leylek, Bursa'nın Karacabey ilçesinde 14 yıllık dostu balıkçı Adem Yılmaz'la bir kez daha buluştu.
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Adem Yılmaz, Yaren ve eşi Nazlı leylekin yuvasını da ziyaret etti.
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2019 yılında yönetmen Burak Doğansoysal tarafından filme alınan ve Prag Film Ödülleri'nde ‘En İyi Belgesel Ödülü’nü kazanan bu dostluk hikayesi, 14. yılında da aynı sevgiyle sürüyor.
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Bu sene Yaren'in gelişi biraz gecikince endişelendiğini belirten Yılmaz, dostuna tekrar kavuşmanın sevincini yaşıyor.
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