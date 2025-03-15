Uluabat Gölü'nün vefalı ziyaretçisi Yaren Leylek, dostu Adem Yılmaz'la buluştu...

Yaren Leylek, Bursa'nın Karacabey ilçesinde 14 yıllık dostu balıkçı Adem Yılmaz'la bir kez daha buluştu. 1 | 10

Adem Yılmaz, Yaren ve eşi Nazlı leylekin yuvasını da ziyaret etti. 2 | 10

2019 yılında yönetmen Burak Doğansoysal tarafından filme alınan ve Prag Film Ödülleri'nde ‘En İyi Belgesel Ödülü’nü kazanan bu dostluk hikayesi, 14. yılında da aynı sevgiyle sürüyor. 3 | 10