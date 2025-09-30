Ünlü sanatçı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni detaylar! Yapay zekalı kameralar inceleniyor
Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 5. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Yapay zekalı güvenlik kameralarının kayıtları kriminal laboratuvarda incelenirken, Güllü’nün bir hafta önce aynı yerde düşüp polise ifade verdiği öğrenildi. Sanatçının oğlu Tuğberk Yağız Gülter ise, “Annem alkol aldığında dengesi kaybolur, yere düşer. İntihar ettiğini düşünmüyorum” dedi.
Yalova’nın Çınarcık ilçesinde, 28 Eylül 2025’te 5. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü’nün (Gül Tut) ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, yeni detaylar ortaya çıktı.
Yapay zekalı kamera görüntüleri kriminal laboratuvarda
Sanatçının evinde bulunan yapay zekalı güvenlik kameralarının kayıtları inceleme için Bursa Bölge Kriminal Laboratuvarı’na gönderildi. İnsan sesine duyarlı olan kameranın, müzik sesini kesmesi ve kayıt anları soruşturmanın önemli bir parçası haline geldi.
Bir hafta önce aynı yerde düştü
Soruşturmada ortaya çıkan bir diğer önemli ayrıntı ise Güllü’nün bir hafta önce evinin aynı yerinde kayarak düştüğü oldu. Güllü'nün daha önce bu nedenle hastaneye başvurduğu, polise de “yerler kaygan olduğu için düştüm” şeklinde ifade verdiği öğrenildi.
Oğlu ifade verdi: İntihar değil, kaza
Sanatçının oğlu Tuğberk Yağız Gülter de ifadesinde annesinin alkol aldığında dengesini kaybettiğini ve sık sık düştüğünü anlattı.
Gülter, yaşananları şöyle aktardı:
“Annem tuvaletten çıktıktan sonra Roman havası çalıyordu. ‘Haydi kalkın oynayalım’ dedi. Sonra görüntüden çıktı. Bir dakika sonra camın sesini duydum, ardından ablamın ‘ay Allah’ dediğini ve çığlıkları işittim. Annem alkolün etkisiyle camı açarken ayağı kayıp düşmüş olabilir. İntihar ettiğini düşünmüyorum. Annem sevgi dolu bir insandı.”
Otopsi raporunda darp izi yok
Otopsi raporunda da darp izine rastlanmadığı, ancak Güllü’nün olay anında alkol ya da uyuşturucu etkisinde olup olmadığının tespiti için kan örneklerinin Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği bildirilmişti.