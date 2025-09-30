Bir hafta önce aynı yerde düştü

Soruşturmada ortaya çıkan bir diğer önemli ayrıntı ise Güllü’nün bir hafta önce evinin aynı yerinde kayarak düştüğü oldu. Güllü'nün daha önce bu nedenle hastaneye başvurduğu, polise de “yerler kaygan olduğu için düştüm” şeklinde ifade verdiği öğrenildi.