Ünlü şarkıcı Ferah Zeydan sahneden düştü! O anlar saniye saniye görüntülendi
Hatay’da sahne alan Ferah Zeydan, şarkı söylediği esnada sahneden düştü. Filelere takılan sanatçı, görünmez kazayı yara almadan atlattı. Ferah Zeydan sonrasında yaptığı açıklamada sağlığının yerinde olduğunu söyledi.
Hatay’da bölgedeki pek çok ili vuran 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinde anne ve babasını kaybetmiş depremzede çocuklara destek amaçlı bir konser düzenlendi.
1 | 7
Depremzedelerin doyasıyla eğlendiği etkinlikte ilk olarak Demet Akalın konser verirken, ardından Ferah Zeydan sahneye çıktı.
2 | 7
Ferah Zeydan, şarkı söyleyerek seyircilere doğru gittiği anda sahneden düştü.
3 | 7
Filelere takılarak kazayı yara almadan atlatan Zeydan, düştüğü yerden kalkarak şarkı söylemeye devam etti.
4 | 7