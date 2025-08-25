Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman? Yeni sezon hangi tarihte başlıyor?

Sinem Uysal ile Ozan Akbaba'nın başrolünü paylaştığı Uzak Şehir dizisi için bekleyiş sürüyor. 2 Haziran tarihinde sezon finali yapan dizinin yeni sezon tarihi araştırılıyor. Milyonlarca izleyici yeni bölümü heyecanla beklerken bugün yayın günü olması vesilesiyle "Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman" sorusu artıyor.

Uzak Şehir yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Dizinin yeni bölümünün 15 Eylül Pazartesi günü ekrana gelmesi bekleniyor.

Bölüm özeti

Kaya’nın Nadim’le birlikte geçirdiği kaza herkesi derinden sarsarken, Sadakat bir kez daha evlat acısıyla sınanır. Babasına yapılanların ardından kontrolünü kaybeden Demir, hesap sormak üzere Cihan’ın karşısına çıkar. Aralarındaki düşmanlığın asla son bulmayacağını, acı sözlerle ifade eder.

Nare ve Şahin, önlerindeki tüm engeller kalkınca evlenmeye karar verir. Gizlice çıktıkları bu yol onları mutlu sona ulaştıracak gibi görünürken, karşılarına çıkan sürpriz biri hikâyelerini baştan sona değiştirecek midir?

Cihan, Boran’ın katilini yakalamanın rahatlığını yaşarken, Alya’dan gelen bir haberle hayatlarının yeniden tehdit altında olduğunu fark eder. Olayı çözmek için harekete geçen Cihan, bu kez Mine’nin darbesiyle sarsılır. Yaşananların ardından Alya, hem kendisi hem de oğlu için bir karar almak zorunda kalır. Aklı ile kalbi arasında sıkışan Alya’yı kararından döndürmeye çalışan Cihan, bunda başarılı olabilecek midir?

Aşk kiminin canını yakarken, kiminin suskun kalplerinin dili, belki de tam da şimdi çözülüp sevdiğine usul usul yol açma cesareti mi verecektir?