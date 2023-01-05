Van'da alabalık sağımı yapıldı! İşte o görüntüler...
Van'ın Gürpınar ilçesindeki alabalık tesislerinde, yavru alabalık üretimi için sağım işlemi yapıldı.
Van'ın Gürpınar ilçesindeki alabalık tesislerinde, mevsim şartlarına ve su sıcaklığına göre aralık, ocak ve şubat aylarında alabalık sağımları yapılıyor.
İşlem Değirmendüzü Mahallesi'ndeki alabalık çiftliğinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekiplerince gerçekleştirildi.
Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, gazetecilere, Van'da 38 alabalık tesisi bulunduğunu söyledi.
Kentte yaklaşık 15 bin aile geçimini alabalık yetiştiriciliği ve inci kefali avcılığıyla sağlıyor.