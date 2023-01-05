  1. Dünya Gazetesi
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Van'da alabalık sağımı yapıldı! İşte o görüntüler...

Van'da alabalık sağımı yapıldı! İşte o görüntüler...

Van'ın Gürpınar ilçesindeki alabalık tesislerinde, yavru alabalık üretimi için sağım işlemi yapıldı.

Van'ın Gürpınar ilçesindeki alabalık tesislerinde, mevsim şartlarına ve su sıcaklığına göre aralık, ocak ve şubat aylarında alabalık sağımları yapılıyor. 

1 | 6

İşlem Değirmendüzü Mahallesi'ndeki alabalık çiftliğinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekiplerince gerçekleştirildi.

2 | 6

Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, gazetecilere, Van'da 38 alabalık tesisi bulunduğunu söyledi.

3 | 6

Kentte yaklaşık 15 bin aile geçimini alabalık yetiştiriciliği ve inci kefali avcılığıyla sağlıyor.

4 | 6