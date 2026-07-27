Yağışlar bal rekoltesi beklentisini artırdı: Hatay'da arıcılar hasada umutla başladı

Geçen sene üzücü kurak bir sezon yaşadık ama bu sene Allah'a şükür çok yağmur yağdığı için yüzümüz hasatta güleceğe benziyor. Bizim bölgede nektar çeşitliliği çok olan bitkiler var. Çiçek çeşitliliğimiz bizim bölgede çok fazla olduğundan maki bitki örtüsü hakim olduğu için çeşit çok ama maalesef miktar az oldu. Bizi mutlu eden nektar zenginliğin olması ve bu da rekoltede yüzümüzü güldürüyor. Bu yıl bayağı yağmur yağdığı için balda bereketli bir yıl olacak" ifadelerini kullandı.