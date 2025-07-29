Yakıcı sıcağa kış karıyla çare: Köylülerin kar kuyusu geleneği
Kayseri’nin Hacılar ilçesinde, Erciyes eteklerinde yaşayanlar yaz sıcağında serinlemek için kışın kuyulara doldurdukları karı kullanıyor. Vatandaşlar, kavurucu havalarda bu sayede ferahlık buluyor.
'Kar kuyusu' geleneği Kayseri'de Erciyes Dağı eteklerinde bulunan Hacılar ilçesinde hâlâ yaşatılıyor.
İlçe sakinleri, kışın doldurdukları karları kavurucu sıcaklarda iple bağladıkları kovalardan çekip çıkarıp serinliyor.
Köylüler, kuyudan çıkardıkları karları hem yiyor hem de buz gibi suyunu içip serinliyor.
Ayrıca kuyudan çıkartılan su, su kuyusu olmayan vatandaşlara, hastalara, düğün, nişan veya cenazeye gelen misafirlere de ikram ediliyor.
İlçe sakinlerinden Mahmut Gengeç, Hacılar'da 1500-2000 su kuyusu bulunduğunu ancak, bunlardan yaklaşık 100'ünün faaliyette olduğunu belirtti.
Kış gelmeden kuyuları temizleyip yıkadıklarını kaydeden Gengeç, daha sonra temiz yerlerden çuvallarla getirdikleri karlarla kuyuları doldurduklarını anlattı.
Gengeç, yaklaşık 150 ton kar alan kuyuyu, akrabalarıyla imece usulü doldurduklarını da ekledi.