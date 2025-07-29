Yakıcı sıcağa kış karıyla çare: Köylülerin kar kuyusu geleneği

Köylüler, kuyudan çıkardıkları karları hem yiyor hem de buz gibi suyunu içip serinliyor.

Ayrıca kuyudan çıkartılan su, su kuyusu olmayan vatandaşlara, hastalara, düğün, nişan veya cenazeye gelen misafirlere de ikram ediliyor.