Yakın gözlüğünü kaybetti, 18 yıldır büyüteçle gazete okuyor
Kütahya'da yaşayan Halil İbrahim Ötegen, yakın okuma gözlüğünü kaybedince gazeteleri büyüteçle okumaya başladı. Yeni bir gözlük satın almak yerine alışkanlığını sürdüren Ötegen, tam 18 yıldır büyüteçle gazete okuyorç
80 yaşındaki İbrahim Ötegen,Mecidiye Meydan Mahallesi'ndeki bir kıraathaneye her gün koltuğunun altında 8-9 gazeteyle gidiyor.
Yıllar önce yakın gözlüğünü kaybeden ve okurken büyüteç kullanmaya başlayan Ötegen, bu gazeteleri de aynı yöntemle okuyor.
İHA'nın haberine göre; Ötegen, "Artık büyüteçle gazete okumak benim için bir alışkanlık oldu. Büyüteçle her gün 8-9 gazetenin haberlerini ve köşe yazarlarını yaklaşık 1 buçuk, 2 saatte okuyorum. Kahvehanede beni ilk defa böyle görenler duruma çok şaşırıyor. Ben durumu izah edince az da olsa ikna oluyorlar" diye konuştu.
Kahvehane sahibi Kamil Ceylan ise büyüteçle gazete okuyan Halil İbrahim Ötegen'in kahvehanenin sevilen ismi olduğunu dile getirdi.