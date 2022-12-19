Yarım asırlık terzi paralarını ütüleyerek dezenfekte ediyor
Koronavirüs salgını sonrası mikroplara savaş açan 63 yaşındaki terzi Ahmet Doğan, müşterilerinden gelen kağıt paraları ütülemeye başladı. Aldığı her parayı tek tek ütülemeden ne cüzdanına ne de kasasına koyan Doğan'ın uygulamasından müşterileri de çok memnun.
Mamak ilçesindeki terzi dükkanında müşterilerine hizmet veren Doğan, koronavirüs salgını sonrasında alınan hijyen önlemlerine bir yenisini ekledi. Yüksek sıcaklık ve buhar etkisiyle kağıt paraların temizlendiğini düşünen Doğan, müşterilerden aldığı paraları ütülemeden kasaya ve cüzdanına koymadığını söyledi.
Koronavirüs salgını öncesinde de kağıt paraları ütülediğini ancak salgın sonrasında daha çok dikkat ettiğini anlatan Doğan, "Gelen müşterilerden aldığım paraların hepsini ütülerim. Buharı verdiğim zaman mikrop kırılıyor. Müşterilerden aldığım kağıt paraları, mikropları öldürdüğüne inandığım için ütülüyorum." ifadelerini kullandı.
Doğan, zaman zaman müşterilerinin ve çocuklarının da paralarını ütülettiğini anlattı.
"Ütülemeden cüzdanıma koymuyorum"
Sosyal yaşantısında alışveriş için kullandığı kağıt paraları da dükkanına getirerek ütülediğini dile getiren Doğan, "Paraları ütülemeden cüzdanıma koymuyorum." dedi.