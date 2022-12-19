Yarım asırlık terzi paralarını ütüleyerek dezenfekte ediyor

Mamak ilçesindeki terzi dükkanında müşterilerine hizmet veren Doğan, koronavirüs salgını sonrasında alınan hijyen önlemlerine bir yenisini ekledi. Yüksek sıcaklık ve buhar etkisiyle kağıt paraların temizlendiğini düşünen Doğan, müşterilerden aldığı paraları ütülemeden kasaya ve cüzdanına koymadığını söyledi.

Koronavirüs salgını öncesinde de kağıt paraları ütülediğini ancak salgın sonrasında daha çok dikkat ettiğini anlatan Doğan, "Gelen müşterilerden aldığım paraların hepsini ütülerim. Buharı verdiğim zaman mikrop kırılıyor. Müşterilerden aldığım kağıt paraları, mikropları öldürdüğüne inandığım için ütülüyorum." ifadelerini kullandı.