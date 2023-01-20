Yarıyılda tatilcilerin kayak tercihi Antalya oldu
Sıcak iklimiyle bilinen Antalya'da Beydağları üzerine kurulu Saklıkent, gözde kayak merkezleri Uludağ, Palandöken ve Kartalkaya'dan daha kalın kar kalınlığına ulaşınca kayak yapmak isteyenlerin ilk tercihi oldu.
Sıcak iklimiyle bilinen Antalya'da Beydağları üzerine kurulu Saklıkent, kayak yapmak isteyenlerin ilk tercihi oldu.
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Beklenenin aksine gözde kayak merkezleri Uludağ, Palandöken ve Kartalkaya'da kar kalınlığı istenilen seviyelere ulaşmadı.
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Saklıkent; yarıyıl tatilinde kayak yapmak isteyenlerin ilk tercihi oldu.
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