Yaşam kalitesinde Bursa, İstanbul'u geçti: 70 şehir arasında dikkat çeken fark

İzmir'in yaşam kalitesi endeksi 154,4, yaşam maliyeti endeksi ise 44,0 olarak ölçüldü. Böylece İzmir de iki göstergede İstanbul'dan daha avantajlı sonuç elde etti. Ancak yaşam maliyetinde Bursa ve Antalya'nın üzerinde kaldı.