Yaşam kalitesinde Bursa, İstanbul'u geçti: 70 şehir arasında dikkat çeken fark
Asya, Orta Doğu ve Okyanusya'daki 70 şehrin karşılaştırıldığı araştırmada Bursa, yaşam kalitesinde İstanbul'u geride bıraktı. Bursa'nın yaşam maliyeti endeksi de daha düşük çıktı. Türkiye'den beş şehrin yer aldığı liste dikkat çekti.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Numbeo'nun Ağustos 2026 verileriyle hazırlanan ve 20 Ekim'de yayımlanan karşılaştırma, yüksek yaşam maliyetinin her zaman daha iyi yaşam koşulları anlamına gelmediğini gösterdi. Asya, Orta Doğu ve Okyanusya'daki 70 şehrin incelendiği çalışmada Türkiye'den Bursa, Antalya, İzmir, Ankara ve İstanbul yer aldı.
Bursa'nın yaşam kalitesi endeksi 169,5, İstanbul'un ise 127,1 oldu. İki şehir arasındaki fark 42,4 puana ulaştı. Bursa, araştırmada yaşam kalitesi ile görece düşük maliyeti bir arada sunan şehirlerden biri olarak öne çıktı.
İstanbul'un yaşam maliyeti endeksi 47,3 olarak hesaplanırken Bursa'da bu değer 39,6'da kaldı. İki şehir arasındaki 7,7 puanlık fark, günlük harcamaların ve şehir yaşamının toplam maliyetinin aynı düzeyde olmadığını gösterdi.
Antalya, 162,0 yaşam kalitesi puanı ve 41,7 yaşam maliyeti endeksiyle araştırmada dikkat çekti. Kent, İstanbul'a göre hem daha yüksek yaşam kalitesi hem de daha düşük yaşam maliyeti değeriyle öne çıktı.
İzmir'in yaşam kalitesi endeksi 154,4, yaşam maliyeti endeksi ise 44,0 olarak ölçüldü. Böylece İzmir de iki göstergede İstanbul'dan daha avantajlı sonuç elde etti. Ancak yaşam maliyetinde Bursa ve Antalya'nın üzerinde kaldı.
Ankara, 146,1 yaşam kalitesi puanıyla İstanbul'un üzerinde yer aldı. Başkentin yaşam maliyeti endeksi ise 42,3 olarak hesaplandı. Bu değer, Ankara'nın İstanbul'dan daha düşük maliyetli şehirler arasında olduğunu ortaya koydu.
Araştırmada yer alan beş Türk şehri içinde en yüksek yaşam kalitesi puanı Bursa'ya ait. Onu Antalya, İzmir, Ankara ve İstanbul izledi. Yaşam maliyeti endeksinde ise bu beş şehir arasında en düşük değer yine Bursa'da görüldü.
Çin'in Qingdao şehri, 184,3 yaşam kalitesi puanı ve 30,6 yaşam maliyeti endeksiyle öne çıktı. Şehir, Bursa'dan daha yüksek yaşam kalitesi puanına ulaşırken yaşam maliyeti göstergesinde de daha düşük değer elde etti.
Yeni Zelanda'nın Christchurch şehri, 190,5 puanla araştırmadaki en yüksek yaşam kalitesi değerine ulaştı. Şehrin yaşam maliyeti endeksi ise 61,3 oldu. Bu sonuç, yüksek yaşam kalitesinin her zaman düşük maliyetle birlikte gelmediğini gösterdi.
Brisbane, 189,7 yaşam kalitesi puanıyla 70 şehir arasında ikinci sırada yer aldı. Ancak 71,5 düzeyindeki yaşam maliyeti endeksi, şehrin Bursa ve Antalya gibi merkezlerden belirgin biçimde daha pahalı olduğunu gösterdi.
Umman'ın başkenti Maskat, 180,9 yaşam kalitesi puanına karşılık 48,8 yaşam maliyeti endeksine sahip. Kent, görece sınırlı maliyetle yüksek yaşam kalitesi sunan merkezler arasında yer alırken Riyad ve Kuveyt'i yaşam kalitesi puanında geride bıraktı.
Singapur'un yaşam maliyeti endeksi 93,0'a ulaşırken yaşam kalitesi puanı 152,7 oldu. Buna karşılık Qingdao, 30,6 maliyet endeksiyle 184,3 yaşam kalitesi puanı elde etti. İki şehir arasındaki fark, pahalılıkla yaşam kalitesinin aynı şey olmadığını gösterdi.
Tel Aviv, 106,8 yaşam maliyeti endeksiyle araştırmadaki en pahalı şehir oldu. Yaşam kalitesi puanı ise 160,5 düzeyinde kaldı. Sydney ve Canberra gibi şehirler de yüksek maliyetlerine karşın yüksek yaşam kalitesi puanlarıyla dikkat çekti.