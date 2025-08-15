Yeniden bakanlığın listesinde! Bir ürününde daha domuz eti çıktı!
Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın sağlığını tehlikeye atacak gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor. 31 Temmuz'da yayımlanan listede salamında domuz eti tespit edilen bir markanın, bu kez sucuğunda domuz eti bulundu ve listeye eklendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, ürünlerinde beyan ettiklerinden farklı maddeler taşıyan markaları ifşa etmeye devam ediyor. Bu kapsamda 14 Ağustos'ta açıklanan listede, peynirden sucuğa, toz biberden zeytinyağına kadar birçok ürün yer aldı.
31 Temmuz'da yayımlanan listede bir markanın salamında domuz eti tespit edilmişti. 14 Ağustos'ta yayımlanan listede ise, bu sefer aynı markanın sucuğunda domuz etine rastlandı.
İşte yeni eklenen marka ve ürünlerle vatandaşın sağlığını tehlikeye düşürecek gıdalar listesi...
Peynir ve sucuk markaları
BİFET GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ – Dana Isıl İşlem Görmüş Baton Sucuk – Çayırova / Kocaeli
AYBEY SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ – ASOVA Yarım Yağlı Taze Çeşnili Peynir – Efeler / Aydın
AYBEY SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ – AYBEY Yörük Eritme Peyniri – Efeler / Aydın
Baharat, zeytinyağı markaları...
AKYAMAN BAHARAT – Akyaman Baharat Tatlı Toz Biber (1 kg) – Bayrampaşa / İstanbul
ZEYNARE GIDA TARIM İNŞAAT PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ – Dökme Zeytinyağı (18 lt) – Efeler / Aydın
EFE TV ORGANİK DOĞAL ÜRÜNLER – Efe Organik Zeytinyağı (5 lt) – İncirliova / Aydın
EMRAH YERLİ ÜRÜNLER – Hasat Egeden Riviera Zeytinyağı (5 lt) – Efeler / Aydın
BATUM ZEYTİNCİLİK – Rüyanur Sızma Zeytinyağı (1 lt) – Gemlik / Bursa
SEMİZ ZEYTİNLERİ – Günlük Hasat Sızma Zeytinyağı (5 lt) – Gemlik / Bursa
ONAY TİCARET – Ayvalık İncisi Naturel Sızma Zeytinyağı (5 lt) – Nilüfer / Bursa
Bazı marka ballar da listede
TEKİN KAYA – Naturel Sızma Zeytinyağı (1 lt) – Yayladağı / Hatay
MUTLULAR TOPTAN GIDA OTOMOTİV TEKSTİL İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. – Ege Çınarı Naturel Sızma Zeytinyağı – Merkez / Kırklareli
AKAR BAL – Süzme Çiçek Bal (850 gr) – Döşemealtı / Antalya
AKAR BAL – Temel Petekli Bal (800 gr) – Döşemealtı / Antalya
AKAR BAL – Temel Petekli Süzme Bal (700 gr) – Döşemealtı / Antalya
GOLD ATILGAN ENERJİ – Barla Süzme Çiçek Balı – Pursaklar / Ankara
KARAKOÇ ET – Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk – Yakutiye / Erzurum
TEPE ET ÜRÜNLERİ – Özden Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk – Pendik / İstanbul
ATAMAN ET ÜRÜNLERİ – Ataman Sucuk Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk – Gediz / Kütahya
HAS KASABI – Dana Sucuk – Seyhan / Adana
Kıyma ve yoğurt da listede
BULVAR KEBAP – Çiğ Kırmızı Et (Kıyma) – Şahinbey / Gaziantep
KÖŞEM KEBAP SALONU – Çiğ Kırmızı Et (Kıyma) – Şehitkamil / Gaziantep
MEŞHUR SARIYER BÖREKÇİSİ – Dana Kıymalı Pide İç Harcı – Ümraniye / İstanbul
SULTAN ETLİEKMEK – Etliekmek Harcı (Dana Kıyma, Soğan, Domates, Biber, Tuz) – Meram / Konya
ŞEKER ETLİEKMEK SALONU – Etliekmek Harcı (Dana Etli) – Selçuklu / Konya
MUKSİT GIDA – Burç Çevik Kaymaklı Doğal Yoğurt – Şehitkamil / Gaziantep
SÜTDİYAR GIDA – Güven Tam Yağlı Tost Peyniri (1000 gr) – Silifke / Mersin
YEKTA SÜT ÜRÜNLERİ – Meram Tam Yağlı Taze Ayçekirdeği ve Mısır Çeşnili Eritme Peyniri – Karatay / Konya