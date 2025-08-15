  1. Dünya Gazetesi
Yeniden bakanlığın listesinde! Bir ürününde daha domuz eti çıktı!

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın sağlığını tehlikeye atacak gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor. 31 Temmuz'da yayımlanan listede salamında domuz eti tespit edilen bir markanın, bu kez sucuğunda domuz eti bulundu ve listeye eklendi.

Merve Özçelik merve.ozcelik@dunya.com
Tarım ve Orman Bakanlığı, ürünlerinde beyan ettiklerinden farklı maddeler taşıyan markaları ifşa etmeye devam ediyor. Bu kapsamda 14 Ağustos'ta açıklanan listede, peynirden sucuğa, toz biberden zeytinyağına kadar birçok ürün yer aldı.

31 Temmuz'da yayımlanan listede bir markanın salamında domuz eti tespit edilmişti. 14 Ağustos'ta yayımlanan listede ise, bu sefer aynı markanın sucuğunda domuz etine rastlandı.

İşte yeni eklenen marka ve ürünlerle vatandaşın sağlığını tehlikeye düşürecek gıdalar listesi...

Peynir ve sucuk markaları

BİFET GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ – Dana Isıl İşlem Görmüş Baton Sucuk – Çayırova / Kocaeli

AYBEY SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ – ASOVA Yarım Yağlı Taze Çeşnili Peynir – Efeler / Aydın

AYBEY SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ – AYBEY Yörük Eritme Peyniri  – Efeler / Aydın

Baharat, zeytinyağı markaları...

AKYAMAN BAHARAT – Akyaman Baharat Tatlı Toz Biber (1 kg) – Bayrampaşa / İstanbul

ZEYNARE GIDA TARIM İNŞAAT PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ – Dökme Zeytinyağı (18 lt) – Efeler / Aydın

EFE TV ORGANİK DOĞAL ÜRÜNLER – Efe Organik Zeytinyağı (5 lt) – İncirliova / Aydın

EMRAH YERLİ ÜRÜNLER – Hasat Egeden Riviera Zeytinyağı (5 lt) – Efeler / Aydın

BATUM ZEYTİNCİLİK – Rüyanur Sızma Zeytinyağı (1 lt) – Gemlik / Bursa

SEMİZ ZEYTİNLERİ – Günlük Hasat Sızma Zeytinyağı (5 lt) – Gemlik / Bursa

ONAY TİCARET – Ayvalık İncisi Naturel Sızma Zeytinyağı (5 lt) – Nilüfer / Bursa

Bazı marka ballar da listede

TEKİN KAYA – Naturel Sızma Zeytinyağı (1 lt) – Yayladağı / Hatay

MUTLULAR TOPTAN GIDA OTOMOTİV TEKSTİL İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. – Ege Çınarı Naturel Sızma Zeytinyağı – Merkez / Kırklareli

AKAR BAL – Süzme Çiçek Bal (850 gr) – Döşemealtı / Antalya

AKAR BAL – Temel Petekli Bal (800 gr) – Döşemealtı / Antalya

AKAR BAL – Temel Petekli Süzme Bal (700 gr) – Döşemealtı / Antalya

GOLD ATILGAN ENERJİ – Barla Süzme Çiçek Balı – Pursaklar / Ankara

KARAKOÇ ET – Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk – Yakutiye / Erzurum

TEPE ET ÜRÜNLERİ – Özden Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk – Pendik / İstanbul

ATAMAN ET ÜRÜNLERİ – Ataman Sucuk Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk – Gediz / Kütahya

HAS KASABI – Dana Sucuk – Seyhan / Adana

Kıyma ve yoğurt da listede

BULVAR KEBAP – Çiğ Kırmızı Et (Kıyma) – Şahinbey / Gaziantep

KÖŞEM KEBAP SALONU – Çiğ Kırmızı Et (Kıyma) – Şehitkamil / Gaziantep

MEŞHUR SARIYER BÖREKÇİSİ – Dana Kıymalı Pide İç Harcı – Ümraniye / İstanbul

SULTAN ETLİEKMEK – Etliekmek Harcı (Dana Kıyma, Soğan, Domates, Biber, Tuz) – Meram / Konya

ŞEKER ETLİEKMEK SALONU – Etliekmek Harcı (Dana Etli) – Selçuklu / Konya

MUKSİT GIDA – Burç Çevik Kaymaklı Doğal Yoğurt – Şehitkamil / Gaziantep

SÜTDİYAR GIDA – Güven Tam Yağlı Tost Peyniri (1000 gr) – Silifke / Mersin

YEKTA SÜT ÜRÜNLERİ – Meram Tam Yağlı Taze Ayçekirdeği ve Mısır Çeşnili Eritme Peyniri – Karatay / Konya

Kaynak: HABER MERKEZİ
