Yenilebilir çiçekler sofralarda! Lüks restoranların menülerinde yerini alıyor
Bazı çiçekler artık dallarda değil, tabaklarda açıyor. Antalya’da yetiştirilen yenilebilir çiçekler, lüks restoranların özenli sunumlarında kendine yer buluyor.
Tarımda geniş ürün çeşitliliğine sahip Antalya, tropikal meyvelerin yanı sıra yenilebilir çiçek üretimiyle de üretim yelpazesini genişletiyor.
Latin, beyaz-mor viola, erik, menekşe, elektrik, deniz yıldızı, karanfil, suzi, kadife, aslanağzı, kral tacı, kabak, şebboy, kristal gibi farklı türlerdeki 40 çeşit yenilebilir çiçek serada yetiştiriliyor.
Çiçekler, görselliği ve yenilebilir özellikleriyle lüks restoranlar ile 5 yıldızlı otellerdeki mutfaklarda tercih edilen ürünler arasında yer alıyor.
Yaş sebze ve çiçek üretimi yapan firmanın 5. kuşak temsilcisi ve Tarım Orman Gençlik Konseyi Üyesi Elif Erüst, yenilebilir çiçek üretimine 2011 yılında birkaç ürünle başladıklarını, bugün ise 40 farklı çeşide ulaştıklarını dile getirdi.