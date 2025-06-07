Yerli örümcek adamın Kurban Bayramı'nda durağı Mardin oldu
6 Şubat depremlerinin ardından çocuklara ve ailelere destek olmak için yollara düşen Ayaz Salih Koç, 672 gündür örümcek adam kostümüyle şehir şehir geziyor. Koç'un Kurban Bayramı’nda rotası ise Mardin oldu.
İzmir’de yaşayan 25 yaşındaki Ayaz Salih Koç, tam 672 gündür örümcek adam kostümüyle yollarda.
6 Şubat depremlerinin ardından, anne ve babasını kaybeden çocuklara ve ailelerine moral vermek amacıyla depremden etkilenen beş ayrı bölgeyi ziyaret ettiğini anlatan Koç’un, Kurban Bayramı’ndaki son durağı Mardin oldu.
Mardin'de çocuklarla bir araya gelen Koç, tarihi sokakları gezdi, kurban pazarlığı yaptı.
İki yıla yakın süredir yollarda olan Koç, 64 şehir gezdiğini kaydetti.