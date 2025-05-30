Yerli üretim süper yat hazır: Bodrum'da üretilen 'Legasea' denize indirildi
Bodrum'da 3 yılda üretilen 1,2 milyar lira değerindeki süper yat düzenlenen törenle denize indirildi. "Legasea" ismi verilen süper yatta 4 güverte, 12 kişilik 6 misafir kabini, 2 salon ve 10 personel için 5 kabin bulunuyor.
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1,2 milyar lira değerinde süper yat imal edildi.
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"Legasea" ismi verilen süper yat, bugün törenle deniz indirildi.
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Yat, 50 metre uzunluğunda ve 9 metre genişliğinde.
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Legasea'nın üretimi tam 3 yılda tamamlandı.
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