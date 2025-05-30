  1. Dünya Gazetesi
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Yerli üretim süper yat hazır: Bodrum'da üretilen 'Legasea' denize indirildi

Yerli üretim süper yat hazır: Bodrum'da üretilen 'Legasea' denize indirildi

Bodrum'da 3 yılda üretilen 1,2 milyar lira değerindeki süper yat düzenlenen törenle denize indirildi. "Legasea" ismi verilen süper yatta 4 güverte, 12 kişilik 6 misafir kabini, 2 salon ve 10 personel için 5 kabin bulunuyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yerli üretim süper yat hazır: Bodrum'da üretilen 'Legasea' denize indirildi - Resim: 1

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1,2 milyar lira değerinde süper yat imal edildi.

1 | 10
Yerli üretim süper yat hazır: Bodrum'da üretilen 'Legasea' denize indirildi - Resim: 2

"Legasea" ismi verilen süper yat, bugün törenle deniz indirildi.

2 | 10
Yerli üretim süper yat hazır: Bodrum'da üretilen 'Legasea' denize indirildi - Resim: 3

Yat, 50 metre uzunluğunda ve 9 metre genişliğinde.

3 | 10
Yerli üretim süper yat hazır: Bodrum'da üretilen 'Legasea' denize indirildi - Resim: 4

Legasea'nın üretimi tam 3 yılda tamamlandı.

4 | 10