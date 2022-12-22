Yılbaşı tatili için oteller doluyor! Yüzde 60'ın tercihi tek gecelik oldu 2023'ün karşılanacağı ve 2022'ye ve edeceğimiz 31 Aralık günü doyasıya eğlenmek ve tatil yapmak isteyenler şimdiden plan yapmaya başladı. Yılbaşı tatili için rezervasyon yaptıranların otel tercihleri ise büyük şehirlerden yana oldu. Yılbaşını dışarıda karşılamak isteyen kişilerin yüzde 90'ının ise çocuksuz çiftler olduğu görüldü.

31 Aralık gecesi hafta sonuna geldiği için bu yıl daha az seyahat planlanacağı düşünülüyordu. Ancak konu ile ilgili açıklanan veriler seyahatseverlerin 2023'ü tatille karşılayacaklarını gösteriyor. Tek günlük de olsa yılbaşı tatil planlarından vazgeçmeyen seyahatseverler otel rezervasyonlarını yaptırmaya başladı. 1 | 7

Verilere göre 31 Aralık gecesi için yapılan rezervasyonların yüzde 90'ı iki kişilik ve bu rezervasyonların yüzde 60'ını tek gecelik seyahatler oluşturuyor. 2 | 7

Yılbaşı rezervasyonlarında büyükşehirler önde Paylaşılan verilere göre tatil yapmayı tercih edenlerin yüzde 35'i İstanbul ve çevre şehirlerdeki otelleri tercih ederken İzmir ve Ankara ise en çok otel satın alınan diğer şehirler. Yani veriler tatil yapmayı tercih eden kişilerin özellikle büyükşehirlere ve yakınlarına yöneldiğini gösteriyor. 3 | 7