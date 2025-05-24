Yılda sadece 2 hafta açıyor: Yitik Türk lalesi anayurdunda çiçeklendi
Altı yıl önce Avrupa’dan anayurdu Türkiye’ye getirilen ve ülkemize özgü bir tür olan yitik Türk lalesi, yeniden çiçek açtı. Bu nadir bitkinin en dikkat çekici özelliği ise yılda yalnızca iki hafta çiçeklenip ardından solması.
Yitik Türk lalesi çiçek açtı
Türkiye’ye özgü bir tür olan yitik Türk lalesi, yaklaşık 130 yıl önce Avrupa'ya götürülmüştü.
6 yıl önce yeniden Türkiye'ye getirilen bu nadir bitki, anayurdu olan Amasya’nın Merzifon ilçesinde yeniden çiçek açtı.
Senede sadece 2 hafta çiçek açıyor
Lalenin en büyük özelliği senede sadece 2 hafta çiçek açması ve sonra solması.
Çiçek açma zamanı ise diğer lalelerden bir ay daha geç
Proje olumlu sonuç verdi
"Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nin, lalenin Türkiye’ye geri getirilmesi amacıyla 2016 yılında başlattığı 'Yitik Lale Gurbetten Sılaya Dönüyor' projesi olumlu sonuçlar vermişti.
Lale soğan ve tohumları önce İngiltere’den İstanbul’daki Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’ne, ardından da anayurdu Amasya’ya getirildi. Tohumlar, TEMA Vakfı’nın Merzifon’daki bahçesine dikildi.