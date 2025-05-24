Yılda sadece 2 hafta açıyor: Yitik Türk lalesi anayurdunda çiçeklendi

6 yıl önce yeniden Türkiye'ye getirilen bu nadir bitki, anayurdu olan Amasya’nın Merzifon ilçesinde yeniden çiçek açtı.

Türkiye’ye özgü bir tür olan yitik Türk lalesi, yaklaşık 130 yıl önce Avrupa'ya götürülmüştü.

Senede sadece 2 hafta çiçek açıyor

Lalenin en büyük özelliği senede sadece 2 hafta çiçek açması ve sonra solması.

Çiçek açma zamanı ise diğer lalelerden bir ay daha geç