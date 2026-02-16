Yılların rekabeti listeye yansıdı: TasteAtlas bu kez üzdü! Türkiye ilk 10'a giremedi...

Cacık, hem sağlıklı hem de besleyicidir. Yoğurt probiyotik açısından zengin, salatalık ise düşük kalorili ve ferahlatıcıdır. Bu özellikleri sayesinde özellikle yaz aylarında vazgeçilmez bir lezzet haline gelmiştir. Bugün cacık, Türk mutfağının dünya çapında tanınan en önemli lezzetlerinden biri olarak kabul edilmektedir.