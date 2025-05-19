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Yüksek mühendisin buluşu: Uzaktan kumandalı tırpan makinesi geliştirildi

Zonguldak'ta yaşayan yüksek mühendis Can Kahveci, çiftçilerin hayatını kolaylaştıracak bir araç geliştirdi. Kahveci’nin tasarladığı uzaktan kumandalı tırpan makinesi, 25 santimetre yüksekliğe kadar tırpan yapabiliyor ve eğimli arazilerde de sorunsuz çalışabiliyor. "Tırpantör" adı verilen bu aracın özellikle zor arazi koşullarında çiftçilere büyük kolaylık sağlaması hedefleniyor.

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Yüksek mühendisin buluşu: Uzaktan kumandalı tırpan makinesi geliştirildi - Resim: 1

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yaşayan yüksek mühendis ve yazılımcı Can Kahveci "tırpantör" adını verdiği araç geliştirdi.

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Yüksek mühendisin buluşu: Uzaktan kumandalı tırpan makinesi geliştirildi - Resim: 2

Tırpan işini kolaylaştıracak

Çiftçileri zorlayan tırpan işini kolaylaştırmak için böyle bir araç geliştirdiğini ifade eden 33 yaşındaki Kahveci, cihazın arazi yapısına göre şekil alabildiğini de ekledi.

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Yüksek mühendisin buluşu: Uzaktan kumandalı tırpan makinesi geliştirildi - Resim: 3

Zor ve eğimli arazilerde çalışıyor

Kahveci, zor ve eğimli arazilerde çiftçinin çalışmasını kolaylaştırmayı hedeflediğinden de bahsetti.

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Yüksek mühendisin buluşu: Uzaktan kumandalı tırpan makinesi geliştirildi - Resim: 4

Planması 7,5 yıl sürdü

Tırpantör, 7,5 yıl süren planlama ve AR-GE çalışmasının ardından geliştirildi.

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