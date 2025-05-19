Yüksek mühendisin buluşu: Uzaktan kumandalı tırpan makinesi geliştirildi
Zonguldak'ta yaşayan yüksek mühendis Can Kahveci, çiftçilerin hayatını kolaylaştıracak bir araç geliştirdi. Kahveci’nin tasarladığı uzaktan kumandalı tırpan makinesi, 25 santimetre yüksekliğe kadar tırpan yapabiliyor ve eğimli arazilerde de sorunsuz çalışabiliyor. "Tırpantör" adı verilen bu aracın özellikle zor arazi koşullarında çiftçilere büyük kolaylık sağlaması hedefleniyor.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yaşayan yüksek mühendis ve yazılımcı Can Kahveci "tırpantör" adını verdiği araç geliştirdi.
Tırpan işini kolaylaştıracak
Çiftçileri zorlayan tırpan işini kolaylaştırmak için böyle bir araç geliştirdiğini ifade eden 33 yaşındaki Kahveci, cihazın arazi yapısına göre şekil alabildiğini de ekledi.
Zor ve eğimli arazilerde çalışıyor
Kahveci, zor ve eğimli arazilerde çiftçinin çalışmasını kolaylaştırmayı hedeflediğinden de bahsetti.
Planması 7,5 yıl sürdü
Tırpantör, 7,5 yıl süren planlama ve AR-GE çalışmasının ardından geliştirildi.