Yunanlar bir tatlıya daha sahip çıktı! Tarifini bile verdi...
Yunanistan, baklava ve revaniden sonra bir tatlıya daha sahip çıktı. Rize ve Artvin yöresine ait yerel lezzet Laz böreğinin ismini Galaktoboureko yapıp, bir de tarifini verdiler! Bununla da yetinmediler; künefeden "Selanik’in zengin tatlı kültürünün parçaları arasında" diye bahsettiler...Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Akdeniz ve Osmanlı geçmişi nedeniyle Türk mutfağıyla pek çok ortak noktası olan Yunanistan, bu kez de Karadeniz'in en popüler tatlılarından birine göz dikti.
Rize ve Artvin yöresinden yayılan Laz böreğinin kendilerine ait olduğunu iddia edip, ismini değiştirdi.
Galakto (süt) ve boureko (börek) kelimelerini birleştirip Laz böreğini Galaktoboureko yaptılar.
Popüler bir Yunan haber sitesinde yayınlanan haberde şu ifadeler kullanıldı:
"Yunan mutfağının en sevilen tatlıları arasında gösterilen galaktoboureko, çıtır yufka katmanlarının arasındaki yoğun sütlü irmik kreması ve üzerine dökülen şerbetiyle öne çıkıyor. Yapımı zor olarak bilinen geleneksel tatlı, doğru adımlar izlendiğinde evde de hazırlanabiliyor."
"Baklavayı andıran çıtır yufkası, sütlü kreması ve bol şerbetiyle Yunanistan’ın klasik lezzetlerinden galaktoboureko, ülkenin en popüler tatlıları arasında yer alıyor. Limon, portakal veya gül suyuyla aromalandırılabilen tatlı, kare dilimler halinde hazırlanabildiği gibi tek porsiyonluk rulolar şeklinde de servis ediliyor."
"Bougatsa, trigona panoramatos, tsoureki, baklava, galaktoboureko, kazandibi, künefe, profiterol ve tulumba gibi birçok tatlı Selanik’in zengin tatlı kültürünün parçaları arasında gösteriliyor."