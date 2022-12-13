Yurdumuzdan kar manzaraları...
Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar, Ağrı'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Erzurum'da sabah saatlerinde başlayan kar, park ve bahçeleri beyaz örtüyle kapladı.
Vatandaşlar araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.
Belediye ve Karayolları ekipleri sorumluluk bölgelerinde ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürüttü.
Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 17 santimetre ölçüldü.
Kar, tarihi Çifte Minareli Medrese, Erzurum Kalesi, Üç Kümbetler, Yakutiye Medresesi gibi çok sayıdaki tarihi eserin güzelliğine güzellik kattı.