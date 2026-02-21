Yüzme için en ideal sahiller açıklandı: Listede Türkiye’den de bir nokta var
Dünya genelinde 100’den fazla sahil destinasyonunun analiz edildiği araştırmada, yüzme için en ideal deniz suyu sıcaklığı ve iklim koşulları mercek altına alındı. Tropikal adalar zirvede yer alırken, Türkiye’den bir destinasyonun da listeye girmesi dikkat çekti.
Güneş ve deniz tatili planlayanların ajandasında yüzme her zaman ilk sıralarda yer alıyor. Su içinde ya da kıyısında geçirilen zaman; hem bedensel gevşeme hem de zihinsel rahatlama açısından önemli katkılar sunuyor.
Forbes'in tatil danışmanlığı yapan firmadan derlediği listede, dalış ve yüzme için en elverişli adresleri belirlemek amacıyla dünya genelinde 100’ü aşkın popüler sahil destinasyonunu mercek altına aldı.
Araştırmada, Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği 26-30°C aralığındaki ideal deniz suyu sıcaklığı esas alındı. Ayrıca rüzgar hızı, bulutluluk oranı ve UV indeksi gibi çevresel kriterler de değerlendirme kapsamına dahil edildi.
Yüzme için öne çıkan destinasyonlar:
Gili Trawangan - Endonezya
100 üzerinden 78,6 puan alan Gili Trawangan listenin ilk sırasında yer aldı. Lombok açıklarında konumlanan ada; berrak denizi, huzurlu atmosferi ve yıl boyu dengeli su sıcaklığıyla dikkat çekiyor. Hem dinlenmek isteyenler hem de görsel açıdan etkileyici bir tatil arayanlar için cazip bir seçenek sunuyor.
Şarm El Şeyh - Mısır
77,1 puanla ikinci sıraya yerleşen Şarm El Şeyh, zengin mercan resifleri ve su altındaki yüksek görüş mesafesiyle biliniyor. Çöl ikliminin etkisiyle deniz suyu sıcaklığı yıl boyunca istikrarlı seyrediyor.
Hurghada
Mısır’dan listeye giren bir diğer merkez olan Hurghada da 77,1 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Geniş kumsalları ve dengeli hava koşulları, bölgeyi Kızıldeniz’in en gözde yüzme noktalarından biri haline getiriyor.
Protaras - Kıbrıs
69,5 puanla ilk beşi tamamlayan Protaras, Akdeniz’de yüzme açısından en dengeli koşullara sahip bölgelerden biri olarak öne çıkıyor. Ilık deniz suyu, düşük rüzgar oranı ve uzun güneşlenme süresi bölgenin avantajları arasında yer alıyor.
Fethiye - Türkiye
70,8 puanla sıralamada yer alan Fethiye, Turkuaz Sahili’nin en dikkat çekici durakları arasında gösteriliyor.
Korunaklı koyları ve doğal körfez yapısı sayesinde yılın büyük bölümünde sakin deniz koşulları sağlıyor.
Fethiye ayrıca, listeye giren ilk Avrupa destinasyonu olma özelliğini taşıyor.