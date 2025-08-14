Z kuşağı seçti: Dünyanın en iyi şehirleri hangileri?
Dünyaca ünlü Time Out dergisi, Z kuşağı tarafından belirlenen dünyanın en iyi şehirlerini açıkladı. Buna göre, Tayland'ın başkenti Bangkok kültürü, doğal güzellikleri, uygun fiyatları ve sosyal olanaklarıyla listenin ilk sırasında yer aldı. Bangkok'u, Avustralya'nın Melbourne şehri takip etti.
Ünlü seyahat, eğlence, yeme-içme ve sanat dergisi Time Out tarafından, ocak ayında dünya çapında 18 bin 500'den fazla kişiyle yapılan çalışmada Güney Afrika'nın başkenti Cape Town dünyanın en iyi şehri seçilmişti.
Ancak, aynı veriler Z kuşağının yanıtlarına göre filtrelendiğinde ortaya bambaşka sonuçlar çıktı.
Z kuşağına göre, dünyanın en iyi şehri Tayland'ın başkenti Bangkok. Onu Avustralya'nın Melbourne şehri izliyor. İşte Z kuşağına göre dünyanın en iyi 20 şehri...
20. Portekiz - Lizbon
19. Çek Cumhuriyeti - Prag
18. Tayland - Chiang Mai
17. ABD Şikago - Illinois
16. İspanya - Sevilla
15. Almanya - Berlin
14. Japonya - Tokyo
13. Fransa - Paris
12. Çin - Pekin
11. Avustralya - Sidney
10. Çin - Şangay
9. İngiltere - Londra
8. Meksika - Meksiko
7. İskoçya - Edinburgh
6. İspanya - Barselona
5. Danimarka - Kopenhag
4. ABD - New York
3. Güney Afrika - Cape Town
2. Avustralya - Melbourne
1. Tayland - Bangkok