  1. Dünya Gazetesi
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Z kuşağı seçti: Dünyanın en iyi şehirleri hangileri?

Z kuşağı seçti: Dünyanın en iyi şehirleri hangileri?

Dünyaca ünlü Time Out dergisi, Z kuşağı tarafından belirlenen dünyanın en iyi şehirlerini açıkladı. Buna göre, Tayland'ın başkenti Bangkok kültürü, doğal güzellikleri, uygun fiyatları ve sosyal olanaklarıyla listenin ilk sırasında yer aldı. Bangkok'u, Avustralya'nın Melbourne şehri takip etti.

Merve Özçelik merve.ozcelik@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Z kuşağı seçti: Dünyanın en iyi şehirleri hangileri? - Resim: 1

Ünlü seyahat, eğlence, yeme-içme ve sanat dergisi Time Out tarafından, ocak ayında dünya çapında 18 bin 500'den fazla kişiyle yapılan çalışmada Güney Afrika'nın başkenti Cape Town dünyanın en iyi şehri seçilmişti.

Ancak, aynı veriler Z kuşağının yanıtlarına göre filtrelendiğinde ortaya bambaşka sonuçlar çıktı.

Z kuşağına göre, dünyanın en iyi şehri Tayland'ın başkenti Bangkok. Onu Avustralya'nın Melbourne şehri izliyor. İşte Z kuşağına göre dünyanın en iyi 20 şehri...

1 | 13
Z kuşağı seçti: Dünyanın en iyi şehirleri hangileri? - Resim: 2

20. Portekiz - Lizbon

19. Çek Cumhuriyeti - Prag

18. Tayland - Chiang Mai

17. ABD Şikago - Illinois

16. İspanya - Sevilla

2 | 13
Z kuşağı seçti: Dünyanın en iyi şehirleri hangileri? - Resim: 3

15. Almanya - Berlin

14. Japonya - Tokyo

13. Fransa - Paris

12. Çin - Pekin

11. Avustralya - Sidney

3 | 13
Z kuşağı seçti: Dünyanın en iyi şehirleri hangileri? - Resim: 4

10. Çin - Şangay

4 | 13
Z kuşağı seçti: Dünyanın en iyi şehirleri hangileri? - Resim: 5

9. İngiltere - Londra

5 | 13
Z kuşağı seçti: Dünyanın en iyi şehirleri hangileri? - Resim: 6

8. Meksika - Meksiko

6 | 13
Z kuşağı seçti: Dünyanın en iyi şehirleri hangileri? - Resim: 7

7. İskoçya - Edinburgh

7 | 13
Z kuşağı seçti: Dünyanın en iyi şehirleri hangileri? - Resim: 8

6. İspanya - Barselona

8 | 13
Z kuşağı seçti: Dünyanın en iyi şehirleri hangileri? - Resim: 9

5. Danimarka - Kopenhag

9 | 13
Z kuşağı seçti: Dünyanın en iyi şehirleri hangileri? - Resim: 10

4. ABD - New York

10 | 13
Z kuşağı seçti: Dünyanın en iyi şehirleri hangileri? - Resim: 11

3. Güney Afrika - Cape Town

11 | 13
Z kuşağı seçti: Dünyanın en iyi şehirleri hangileri? - Resim: 12

2. Avustralya - Melbourne

12 | 13
Z kuşağı seçti: Dünyanın en iyi şehirleri hangileri? - Resim: 13

1. Tayland - Bangkok

Kaynak: HABER MERKEZİ
13 | 13