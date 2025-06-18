Zirve 3 yıl sonra değişti! Dünyanın en yaşanabilir şehirleri belli oldu! Listede Türkiye’den bir yer var mı?
Dünyanın en yaşanabilir şehirleri listesi güncellendi! Economist Intelligence Unit’in bu yılki listesinde zirvede sürpriz değişiklikler yaşanırken, bazı şehirlerde dikkat çeken düşüşler öne çıktı. İşte 2025 itibarıyla dünyanın en yaşanabilir şehirleri listesi...
İngiliz The Economist dergisinin kardeş kuruluşu ‘Economist Intelligence Unit’ (EIU), 2025 yılı için ‘Dünyanın En Yaşanabilir Şehirleri Listesi’ni açıkladı.
EIU; sağlık hizmeti, eğitim, istikrar, altyapı ve çevre gibi bir dizi faktör üzerinden dünya genelinde 173 şehri sıralamaya aldı.
Listenin üç yıldır zirvesinde yer alan Avusturya’nın başkenti Viyana, 2025’te unvanını Danimarka’nın Kopenhag şehrine kaybetti.
Kopenhag; istikrar, eğitim ve altyapıda ‘mükemmel’ puanlar alarak zirveye oturdu. Kopenhag’ın ardından ise Viyana ve İsviçre’nin Zürih kenti geldi.