1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün metro, metrobüs, otobüs, tramvay, Marmaray bedava mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yurdun dört bir yanında kutlanacak. İşçi Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle vatandaşlar 3 günlük tatil imkanı yakalarken metro, metrobüs, otobüs, tramvay, Marmaray'a binecek vatandaşlar bu seferlerin ücretsiz olup olmayacağını sorguluyor.

1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi?

İstanbul'da metro, metrobüs, otobüs, tramvaylar bedava olacak.

1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistme Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.