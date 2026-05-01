12. Yargı Paketi son durum nedir? Yeni yargı paketi Meclis'e geldi mi? Af ve infaz düzenlemesi var mı?

12. Yargı Paketi'nde son durum sürekli merak ediliyor. Mayıs ayına girilmesiyle birlikte beklentiler de bir hayli yükseldi. Yeni yargı paketinde olacak maddeler araştırılıyor. Gözler Bakan Akın Gürlek'e çevrilmişken "12. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi" sorusu da gündemden düşmüyor.

12. Yargı Paketi son durum nedir?

12. Yargı Paketi ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Yeni yargı paketinin mayıs ayının ikinci haftasında Adalet Bakanlığı Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor. 1 Mayıs 2026 itibarıyla yeni bir gelişme yaşanmadı.

Adalet Bakanı günler öncesinde yaptığı açıklamada "En ince ayrıntısına kadar çalışıyoruz. Özellikle yargı süreçlerinin hızlandırılması için atılması gereken adımlar olduğunu fark ettik" dedi.

Af gelecek mi?

Adalet Bakanı Akın Bakan Gürlek genel af ya da şahsa özgü düzenlemenin kesinlikle olmayacağını belirtmişti.