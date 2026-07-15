ABD ÜFE haziranda beklentilerin altında kaldı
ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,3 azalırken, yıllık bazda yüzde 5,5 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.
ABD'de üretici fiyatları haziran ayında piyasa tahminlerinden daha zayıf bir görünüm sergiledi. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosunun açıkladığı verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 0,3 geriledi.
Piyasalarda beklenti, endeksin yüzde 0,1 düşmesi yönündeydi. Önceki aya ilişkin veri ise yüzde 1,1 artıştan yüzde 0,6 artışa revize edildi.
Yıllık ÜFE yüzde 5,5 arttı
Üretici fiyatları yıllık bazda yüzde 5,5 yükseldi. Bu döneme ilişkin piyasa beklentisi yüzde 6,2 artış seviyesindeydi.
Bir önceki dönemin yıllık ÜFE verisi de yüzde 6,5'ten yüzde 6'ya çekildi.
Çekirdek ÜFE'de sınırlı artış
Gıda ve enerji fiyatlarının hesaplama dışında bırakıldığı çekirdek ÜFE, haziran ayında aylık bazda yüzde 0,2 arttı.
Beklenti yüzde 0,4 artış yönündeyken, mayıs ayına ilişkin çekirdek ÜFE verisi yüzde 0,4'ten yüzde 0,1'e revize edildi.
Yıllık çekirdek enflasyon beklentinin altında
Çekirdek ÜFE yıllık bazda yüzde 4,7 artış kaydetti. Piyasa tahmini yüzde 5,2 seviyesindeydi.
Önceki döneme ilişkin yıllık çekirdek ÜFE verisi ise yüzde 4,9'dan yüzde 4,6'ya revize edildi.