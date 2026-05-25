AK Parti Sözcüsü Çelik: CHP’deki krizin tarafı değiliz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Merkezi’nde yaşanan tahliye krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Adana’da düzenlediği basın toplantısında konuşan Çelik, CHP’de yaşanan tartışmaların kasıtlı şekilde AK Parti ile ilişkilendirilmeye çalışıldığını savundu.

Çelik, “CHP’lilerin kendi içlerindeki bu çatışma, birilerinin AK Parti üzerinden yürütmeye çalıştığı bir yalan siyasetine dönüşmüş durumda” dedi.

“Cumhurbaşkanımıza yönelik ifadeleri iade ediyoruz”

Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarına da tepki göstererek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik kullanılan ifadelerin kabul edilemez olduğunu söyledi.

“Siyasi eleştiriyi ve protestoyu saygıyla karşılarız” diyen Çelik, “Ancak siyasi eleştiriyi aşan hakaret, hedef gösterme ve tehdit anlamına gelen ifadeleri aynen iade ediyoruz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik siyasi tehditlere izin vermeyeceklerini belirterek, “Siyasi yetersizliklerini Sayın Cumhurbaşkanımıza yöneltenlere bir adım bile attırmayız” dedi.

“Sürecin tarafı değiliz”

Çelik, CHP’deki kurultay ve “mutlak butlan” tartışmalarının AK Parti ile ilişkilendirilmesine karşı çıktı.

Söz konusu iddiaların ilk olarak CHP içinden gündeme getirildiğini belirten Çelik, “Hiçbir siyasi parti, AK Parti ve Cumhur İttifakı bu olayın tarafı değildir. İlk iddialar Cumhuriyet Halk Partisi’nde siyaset yapan kişiler tarafından dile getirildi” diye konuştu.