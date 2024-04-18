AKOM'dan İstanbullulara yeni uyarı: Kuvvetli olacak

İstanbul’da yerel ve gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor. Meteoroloji'nin ardından AKOM'dan da İstanbullulara yeni bir uyarı geldi. AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere yurdun batı bölgelerinin bugünden itibaren serin ve yağışlı havanın etkisi altına girdiği belirtildi.

Hafta boyunca 25-28 derece aralığında seyreden sıcaklıkların, rüzgarın kuzeyden saatte 20-50 kilometre hızla kuvvetlenmesiyle birlikte 13-17 derece aralığına gerileyeceği aktarılan açıklamada, "Pazar gününe kadar il genelinde kuvvetli sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de İstanbul'da yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.