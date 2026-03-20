Aleyna Kalaycıoğlu yeni sevgilisi kimdir, kaç yaşında?

Rapçi Canbay'ın aracına silahlı saldırı düzenlendi. Araçta bulunan ve Ramazan Bayramı için İstanbul'a gelen Kars 36 Spor Kulübü futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetti. İddiaya göre saldırıyı gerçekleştiren kişinin Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni sevgilisi olduğu öne sürüldü. Şimdi bu isim hakkında bilgi alınmaya çalışılıyor.

Aleyna Kalaycıoğlu yeni sevgilisi kimdir?

Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni sevgilisi hakkında henüz net bir bilgi yok. Olay sonrası saldırganın kaçtığı belirtiliyor.