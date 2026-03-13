Aşevinde şaşırtan olay: Kavurmadan İngiliz atı Smart Latch'ın çipi çıktı

Mersin'de Büyükşehir Belediyesi'ne ait aşevinde hazırlanan kavurmada tek tırnaklı hayvan eti tespit edilmesi üzerine başlatılan incelemenin ardından yemekler imha edildi. Olay, bir vatandaşın aldığı yemek içerisinde şüpheli bir cisim fark etmesiyle ortaya çıktı.

Şikayet üzerine inceleme başlatıldı

Edinilen bilgilere göre, merkez Yenişehir ilçesindeki belediyeye ait yemek dağıtım noktasından geçen ay kavurma alan bir vatandaş, yemeğin içinde yabancı bir cisim bulunduğunu fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

Şikayet üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Yemekten yarış atına ait çip çıktı

İlk incelemede söz konusu cismin bir yarış atına ait elektronik kimlik çipi olduğu belirlendi. Bunun üzerine ekipler 4 Şubat'ta aşevinde denetim gerçekleştirdi.

Denetim sırasında 3 ve 4 Şubat tarihlerinde hazırlanan kavurmadan numuneler alınarak Mersin Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderildi.

Laboratuvar analizinde at eti tespit edildi

Laboratuvarda yapılan analizlerin sonucunda alınan iki numunede de tek tırnaklı hayvan eti bulunduğu tespit edildi. Böylece kavurmanın içeriğinde at eti bulunduğu resmi olarak doğrulanmış oldu.

Atın kimliği belirlendi

Kavurmada at eti bulunduğu, vatandaşın yemekte fark ettiği elektronik kimlik çipi sayesinde ortaya çıktı. Çipin, üç birinciliği bulunan İngiliz yarış atı 'Smart Latch'a ait olduğu belirlendi.

Söz konusu atın son olarak 24 Ekim 2025'te bir yarışa katıldığı ve yarış sırasında bacağında kemik kırığı oluştuğu öğrenildi. Atın sahibinin daha sonra hayvanı ücretsiz şekilde binicilik kulüplerine teslim ettiği bildirildi. Atın ağırlıklı olarak Adana'daki yarışlarda koştuğu belirtildi.

213 kilogram kavurma imha edildi

İncelemelerin ardından aşevinde hazırlanan toplam 213 kilogram kavurma, analiz sonuçlarının olumlu çıkması nedeniyle imha edildi.

Öte yandan Mersin Büyükşehir Belediyesi Aşevi, Tarım ve Orman Bakanlığının taklit ve tağşiş yapılan ya da sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine eklendi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.