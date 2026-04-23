Avukat Rezan Epözdemir hakkında takipsizlik kararı: "Adalet tecelli etti"

Hayati ARIGAN

Avukat Rezan Epözdemir, hakkında "casusluk" ve "FETÖ'ye yardım" suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından takipsizlik kararı verildiğini açıkladı. Epözdemir, yaptığı basın açıklamasında söz konusu suçlamaların "hukuka aykırı, gerçek dışı ve iftira" olduğunun yargı kararıyla ortaya çıktığını belirterek, "Adalet tecelli etti" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Nisan 2026 tarihli kararıyla, Epözdemir hakkında "kovuşturmaya yer olmadığına" hükmedildi. Karara ilişkin değerlendirmede bulunan Epözdemir, "Casusluk ve FETÖ'ye yardım isnadı, hukuka aykırı ve iftira niteliğindeydi. Verilen takipsizlik kararıyla bu durum yargı kararıyla sabit hale geldi" ifadelerini kullandı.