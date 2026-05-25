CHP Genel Merkezi'nde temizlik ve yenileme çalışmaları sürüyor
CHP Genel Merkezi'nde tahliye sürecinin ardından dikkat çeken değişiklikler yaşanıyor. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmayları genel merkezde incelemelerde bulunurken, bina içinde kapsamlı temizlik ve yenileme çalışmaları başlatıldı. Özgür Özel'e ait fotoğrafların kaldırıldığı, bazı isim plakalarının söküldüğü ve "Geri adım atmadık mücadeleye devam" pankartının indirildiği görüldü.
Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı kurmaylarının genel merkeze gelerek hasar gören alanlarda incelemelerde bulunduğu öğrenildi.
Hasar gören alanlarda çalışma yapılıyor
Parti binasında zarar gördüğü belirtilen bölümlerde yenileme çalışmaları yürütülürken, genel merkez içerisinde kapsamlı temizlik yapıldığı ifade edildi.
Öte yandan mahkeme kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel'e ait fotoğrafların kaldırıldığı, eski genel sekreter ve genel başkan yardımcılarının isimlerinin ise oda kapılarındaki plakalardan söküldüğü belirtildi.
İstinafın CHP kurultay davasına ilişkin kararının ardından parti binasına asılan "Geri adım atmadık mücadeleye devam" yazılı pankartın da kaldırıldığı görüldü.
Söz konusu karara ilişkin metnin ise partinin fuaye alanına açılan kapısına asıldığı aktarıldı.
Güvenlik önlemleri sürüyor
Emniyet güçlerinin CHP Genel Merkezi çevresindeki güvenlik tedbirlerini sürdürdüğü öğrenildi.
Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde genel merkezde partililer ve vatandaşlarla bayramlaşmasının beklendiği ifade edildi.