CHP'den 'Taksim' çağrısı

Taşçıer, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, emekçilerin, 1 Mayıs'ı "düşük ücretler, aşırı çalışma, açlık sınırında hayatta kalma mücadelesi ve sendikal örgütlenme hakkına olan saldırılarla dolu bir ortamda" karşılayacağını söyledi.

Gamze Taşçıer, Türkiye'de emeğiyle, alın teriyle geçinen herkesin mutsuz olduğunu, birileri daha da zenginleşirken, orta gelirlilerin yoksulluğa, yoksulların da açlığa sürüklendiğini savundu.

"Meydanın milyonlara açılmasını istiyoruz"

"1 Mayıs'ın Taksim, Taksim'in de 1 Mayıs olduğunu" kaydeden Taşçıer, şunları dile getirdi:

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konudaki tavrımızı açık ve net olarak ilan ediyoruz. 'Taksim Meydanı, emekçilerin ortak hafızasıdır' diyerek 1 Mayıs yasağına ilişkin kararı kaldıran Anayasa Mahkemesinin 12 Ekim 2023'te almış olduğu kararın uygulanması çağrısını yapıyoruz. Hukuksuz yasak kararında ısrar edilmemesini, meydanın tarihine ve değerine uygun şekilde emekçilere açılmasını istiyoruz. Öyle sınırlı sayıda kişiyle, sembolik bir izin değil, meydanın milyonlara açılmasını istiyoruz. Sendikaların ve demokratik kitle örgütlerinin bu konudaki çağrılarına biz de destek veriyoruz."

Taşçıer, CHP İstanbul İl Başkanlığının Valilik ile bir görüşme gerçekleştirerek, partilerinin Taksim konusundaki talebini ve beklentisini ileteceğini bildirdi.

Emekçilerin güvencesizlikten, yokluktan, yoksulluktan, adaletsizlikten ve ertesi gün nasıl bir hayat yaşayacağını bilememekten yorulduğunu ifade eden Taşçıer, emeklilerin ve çalışanların enflasyona ezdirilmemesini istedi.

CHP'li Taşçıer, "her geçen gün daha da kötüye giden ekonomiye, ranta, çifte standarda, baskı ve sömürü düzenine artık yeter" diyen herkesi 1 Mayıs'ta alanlara beklediklerini vurguladı.

Öte yandan Taşçıer, vefat eden CHP'nin TBMM Grup Müdürü Levent Bayraktar'a, Allah'tan rahmet diledi.