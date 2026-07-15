DGS sınavı bu hafta mı, ne zaman? Sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

Dikey Geçiş Sınavı'na katılacak adaylar hazırlıklarını sürdürüyor. Sınava çok az bir süre kaldı ve takvim merak ediliyor. DGS sürecine ilişkin tüm ayrıntılar araştırılırken sık sık "DGS sınavı bu hafta mı, ne zaman" ve "Sınav giriş belgesi yayımlandı mı" diye soruluyor.

2026 DGS sınav tarihi...

2026 Dikey Geçiş Sınavı ÖSYM'nin sınav takvimine göre 19 Temmuz'da gerçekleşecek. Sınav giriş belgeleri ise 9 Temmuz'da ilan edildi.

Sınav sonuçları ise 13 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.