Eve düşen yıldırım duvarı yıktı!
Sivas'ta yıldırım isabet eden bir evin duvarlarından biri boydan boya yıkıldı. Evde şans eseri kimsenin bulunmaması ise faciayı önledi.
Sivas'ın Gemerek ilçesindeki Ali Kemali Efendi Mahallesi'nde Erdal Genç'e ait eve yıldırım düştü. Olay sırasında kimsenin bulunmadığı evde bir duvar boydan boya yarıldı, camlar kırıldı ve eşyalar zarar gördü.
Ev sahibi Erdal Genç, eve gireceği sırada olayın yaşandığını ve evinde hasar oluştuğunu belirterek "Eve geldim, içeri girerken şimşek çaktı. Evin içinde duvarı patlattı, beyaz eşyalarımızda sıkıntı var. Önemli olan can kaybının olmaması." dedi.
İnceleme yapan itfaiye ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı.