Fransa’da hayat pahalılığı öfkesi: 2.400’e yakın gözaltı

Fransa’da hayat pahalılığına ve eğitim koşullarına karşı düzenlenen kitlesel gösterilerin ardından gözaltı sayısı 2.397’ye yükseldi. İçişleri Bakanlığının 18 Ekim’de açıkladığı güncellenmiş bilançoya göre, 17 Ekim Cumartesi günü yaşanan olaylarda 997 polis ve jandarma yaralandı; bunlardan yedisinin durumu ağır. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, pazar akşamı ulusa seslenerek şiddet olaylarını kınadı ve hükümetten güvenlik hazırlıkları konusunda açıklık istedi.

Okullardaki personel eksikliği ve yetersiz koşullara tepki olarak başlayan öğrenci eylemleri, artan akaryakıt fiyatları, hayat pahalılığı ve kamu hizmetlerine ilişkin şikâyetlerle genişledi. Sendikaların ve Sarı Yelekliler hareketini yeniden canlandırmak isteyen grupların da destek verdiği 17 Ekim yürüyüşlerine resmî makamlara göre 550 bin kişi katıldı. Sendikalar ise katılımı 800 bin olarak açıkladı. Barışçıl yürüyüşlerin çevresinde çıkan olaylarda bazı gruplar iş yerlerini yağmaladı ve kamu binalarını hedef aldı.

Macron’dan kriz masası ve gösteri yasağı mesajı

Macron, zarar gören esnaf ve işletmelerin destekleneceğini, yardımların hızla devreye alınması için Başbakan Sébastien Lecornu’nun 19 Ekim Pazartesi günü kriz toplantısına başkanlık edeceğini duyurdu. Hükümetin bu hafta öğrenciler, öğretmenler, sendikalar, işveren örgütleri, yerel yönetimler ve parlamenterlerle somut çözüm önerileri üzerinde çalışacağını da açıkladı. Böylece güvenlik önlemlerinin yanında, gençlerin gelecek kaygısı ve hayat pahalılığına ilişkin talepler için görüşme süreci ilan edildi.

Fransa Cumhurbaşkanı, barışçıl göstericilerin hayat pahalılığına ilişkin meşru talepleriyle yağma ve kundaklama olaylarının birbirine karıştırılmaması gerektiğini vurguladı. Bununla birlikte valilerin, belediye başkanlarıyla koordinasyon içinde kamu binalarını ve iş yerlerini koruyacak önlemler alacağını; gerektiğinde bazı gösterilerin yasaklanabileceğini belirtti. Güvenlik güçlerinin hazırlığı ve olayları önceden değerlendirme kapasitesinin incelenmesini isteyen Macron, suç işleyenler hakkında yargı sürecinin işletileceğini söyledi.

Paris’te yeniden gerilim, kentlerde ağır hasar

Şiddet olayları Paris’le sınırlı kalmadı. Limoges’daki 19. yüzyıldan kalma belediye binası yangında ağır hasar gördü; çatısı çöktü. Lyon’daki turizm ofisinde yangın çıktı, Marsilya’da bir grup belediye binasının girişine girdi. Başkentte de iş yerlerinin vitrinleri kırıldı ve mağazalar yağmalandı. Paris, Marsilya ve Lyon belediye başkanları, hasarın boyutu ve durumun ciddiyeti nedeniyle Başbakan’la gelecek günlerde bir araya gelme talebinde bulundu.

Paris’te 18 Ekim Pazar günü Cumhuriyet Meydanı çevresinde yeniden toplanan göstericilerle polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandı; polis göz yaşartıcı gaz kullandı. Gösterilerde ağır yaralananların durumuna ilişkin soruşturmalar da sürüyor. Mulhouse’da bir gözünü kaybeden 17 yaşındaki kız çocuğu ile Saint-Étienne’de elini kaybeden genç göstericiye ilişkin ayrı soruşturmalar açıldı. Hafta sonunun ardından hem olayların yol açtığı hasar hem de güvenlik güçlerinin kullandığı yöntemler gündemde kaldı.