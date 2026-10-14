HMGS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?
2026-HMGS/2 ile 2026-İYÖS sınavı 27 Eylül'de gerçekleşti. Bugün itibarıyla sınavın üzerinden 17 gün geçti. Her geçen gün sonuç heyecanı artıyor. Sınava giren adaylar "HMGS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak" sorusunu sıklaştırıyor.
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2026 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2026-HMGS/2) ile 2026 İdari Yargı Ön Sınavı’nda on binler ter döktü. Sonuç tarihine adım adım yaklaşıyoruz. Net tarihi bilmeyenler "HMGS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak" sorusunu yoğun şekilde yöneltiyor.
2026-HMGS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı 2026-HMGS/2 sonuçları 22 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Kaynak: HABER MERKEZİ