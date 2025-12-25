İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Günler ilerliyor İBB burs sonuçları için araştırmalar hız kazanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi hala duyuru yapmış değil. Öğrenciler konu hakkında bilgi almak istiyor. Sık sık tekrar eden soru "İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor.
İBB burs sonuç tarihi ne zaman açıklanacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi burs sonuç tarihini hala paylaşmış değil. Geçen yılki süreç tekrar ettiği takdirde sonuçların 20 Ocak'ta açıklanması bekleniyor.
Genç Üniversiteli Desteği'ne başvuranlar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul, İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden sonuçlara erişebilecek.