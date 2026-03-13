Kadir Gecesi bugün mü, ne zaman? Kadir Gecesi tarihi (2026)
Milyarlarca Müslüman büyük bir sabırsızlıkla Kadir Gecesi'ni bekliyor. Bu en hayırlı gecede müminler günlerini ibadetle geçirecek. Yapılan her dua büyük bir manevi huzura vesile olacak. Ülkemizde de milyonlar Kadir gecesini iple çekerken tarih konusunda kafa karışıklığı yaşayanlar "Kadir Gecesi ne zaman" sorusuna başvuruyor.
Kadir Gecesi tarihi son günlerin en çok araştırılan konularından biri... Tarih yaklaştıkça heyecan katsayısı da artıyor. Bu mübarek gecenin hangi güne denk geldiğini öğrenmeye çalışkanlar "Kadir Gecesi ne zaman" diye soruyor. İşte detaylar...
Kadir Gecesi ne zaman?
Bin aydan daha hayırlı olan, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak bilinen Kadir Gecesi Ramazan ayının 26. gününü 27. gününe bağlayan gece idrak edilecek. Bu yıl Kadir Gecesi 16 Mart Pazartesi gününe denk geliyor.
Ramazan Bayramı 2026
19 Mart 2026 Perşembe - Ramazan Bayramı Arefesi
20 Mart 2026 Cuma - Ramazan Bayramı 1. Günü
21 Mart 2026 Cumartesi - Ramazan Bayramı 2. Günü
22 Mart 2026 Pazar - Ramazan Bayramı 3. Günü