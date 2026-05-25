Kılıçdaroğlu'nun bayram programı değişti
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs olarak açıklanan CHP Genel Merkezi'ndeki bayramlaşma programı değişti. Partiler arası bayramlaşma tarihi 28 Mayıs olarak açıklanırken genel merkezdeki bayramlaşmanın 30 Mayıs'ta yapılacağı belirtildi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayramlaşma programına ilişkin yeni açıklama yapıldı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayramın ikinci günü olan 28 Mayıs'ta gerçekleştirmesi planlanan programın, siyasi partilerdeki yoğunluk nedeniyle ertelendiği bildirildi.
Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez tarafından yapılan açıklamada, bayramlaşma programının 30 Mayıs tarihinde gerçekleştirileceği belirtildi.
Açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu siyasi partilerin bayramlaşma yoğunluklarından dolayı 28 Mayıs'ta olacak bayramlaşmayı 30 Mayıs'ta herkese açık olacak şekilde saat 12.00'de halk buluşmasıyla birlikte yürütecek" ifadelerine yer verildi.
Parti Meclisi toplantısı 1 Haziran'da
Öte yandan açıklamada, CHP Parti Meclisi toplantısının ise 1 Haziran tarihinde yapılacağı duyuruldu.