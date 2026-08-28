Kremlin duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin Bişkek'te görüşecek
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Bişkek’te düzenlenecek 2026 Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi’nde bir araya geleceğini açıkladı.
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Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Putin'in Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceği bildirildi. İki liderin görüşmesinde Karadeniz ve Ukrayna konularının ele alınacağı belirtildi.
Putin Bişkek'te ayrıca Çin, Hindistan ve İran liderleriyle de görüşecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA