Kremlin duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin Bişkek'te görüşecek

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Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Putin'in Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceği bildirildi. İki liderin görüşmesinde Karadeniz ve Ukrayna konularının ele alınacağı belirtildi.

Putin Bişkek'te ayrıca Çin, Hindistan ve İran liderleriyle de görüşecek.