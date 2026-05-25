Kurban Bayramı yaklaşırken yapılacak ibadetler merak ediliyor. Özellikle oruç konusu sosyal medyada ve arama platformlarında en çok konuşulan başlıklardan biri durumunda... İşte "Kurban Bayramı arefesinde oruç tutulur mu" sorusunun yanıtı...

Arefe Günü oruç tutulur mu?

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.

Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulacak orucun önceki ve sonraki senenin günahlarına keffâret olacağını Allah’tan ümit ediyorum.” (Müslim, Sıyâm, 196-197 [1162]) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur.